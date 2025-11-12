Detuvieron a dos personas en la marcha de jubilados en el Congreso: uno de ellos era el Padre Paco

La Policía valló todo el Congreso y se generó un momento de tensión en plena marcha de jubilados.

En la marcha de jubilados del miércoles 12 de noviembre Foto: Captura de pantalla C5N

Dos personas fueron detenidas en horas de la tarde de este miércoles 12 de noviembre por efectivos de la Policía Federal y una de ellas era el Padre Paco, que ya fue liberado. La tensa situación se dio en el marco de la marcha que los jubilados realizaban en las inmediaciones del Congreso.

Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes policiales, que indicaron que el primer cordón del operativo de seguridad pertenece a la Policía Federal, organismo que concretó las detenciones, mientras la Policía de la Ciudad se ubicaba en un segundo cordón.

Tensión en la marcha de jubilados en el Congreso

“Estábamos en la vereda, se iban a llevar al pibe y lo agarré para que no se lo lleven solo. Éramos 15 jubilados”, relató el Padre Paco en diálogo con el móvil de C5N. Por lo que se supo, las fuerzas de seguridad aplicó el protocolo antipiquetes por “resistencia”.

“Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo el sacerdote, que pertenece al grupo de Curas en Acción por los Pobres.

Detuvieron a dos personas en la marcha de jubilados. Foto: Captura de pantalla C5N

Además, una mujer adulta mayor debió ser asistida por el SAME. Los jubilados llevaban adelante la protesta como todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso en reclamo de un aumento de sus ingresos y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma que establecía un incremento en los haberes. La Policía valló todo el perímetro