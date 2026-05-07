Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
jueves, 7 de mayo de 2026, 11:17
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Termas.
Termas. Foto: Freepik.

Viajar para descansar y cuidar la salud sin gastar de más es posible. En distintas regiones del país, las termas argentinas lanzaron promociones especiales para jubilados y con descuentos que alcanzan un gran porcentaje.

Aguas cálidas, piletas cubiertas y al aire libre, entornos naturales y tarifas accesibles convirtieron al turismo termal en una de las escapadas más buscadas por adultos mayores. A continuación, una guía práctica con precios vigentes, beneficios y cómo llegar a los complejos más populares.

Termas de Colón (Entre Ríos): hasta 60% de descuento para jubilados

Termas de Colón. Foto: termascolon.gov.ar

Ubicadas a orillas del río Uruguay, las Termas de Colón son una de las opciones más convenientes del Litoral. El complejo cuenta con 13 piscinas con temperaturas entre 32°C y 40°C, áreas cubiertas, semicubiertas y al aire libre, además de sectores de relax pensados para estadías prolongadas.

Precios (vigentes hasta el 30 de junio de 2026):

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  • Jubilados: $8.000
  • Entrada general (+10 años): $20.000
  • Menores (3 a 10): $6.000
  • Menores de 2 y personas con discapacidad (CUD): sin cargo
  • Acceso vehicular: $6.000

Cómo llegar: desde CABA, se accede en auto por RN 14 hasta el empalme con Ruta 135 (aprox. 320 km). Hay micros directos desde Retiro y servicios regionales.

Termas de Federación (Entre Ríos): descuento estable y parque acuático

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

El Parque Termal de Federación es un clásico del turismo termal argentino. Ofrece piletas termales, parque acuático y amplias áreas verdes, con tarifas diferenciadas para jubilados durante todo el año.

Precios 2026:

  • Jubilados y pensionados: $15.700
  • Entrada general: $23.700
  • Menores (1 a 12 años): $11.900
  • Personas con discapacidad: gratis (presentando certificado)

Cómo llegar: desde Buenos Aires, por RN 14 (aprox. 480 km). Micros desde Retiro, Rosario y Santa Fe llegan a la terminal de Federación.

Termas de Dolores (Buenos Aires): una escapada cerca y accesible

Termas de Dolores. Foto: termasdolores.com.ar

Para quienes buscan una opción cercana a la provincia de Buenos Aires, Dolores ofrece un complejo moderno con piletas cubiertas y semicubiertas, ideal para otoño e invierno.

Precios 2026:

  • No Residentes Jubilados: $15.840
  • No Residente: $19.250
  • Contingentes de jubilados: $13.420
  • Contingentes: $15.840
  • Estacionamiento: $5.280
  • Personas con discapacidad y menores hasta 2 años: sin cargo

Cómo llegar: a solo 210 km de CABA por Ruta 2, con acceso directo. También hay micros diarios desde Retiro.

Termas de Tapalqué (Buenos Aires): tranquilidad y entorno natural

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa
Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Reconocidas por su ambiente calmo, las Termas de Tapalqué son ideales para quienes priorizan descanso y precios diferenciados.

Precios vigentes:

  • Jubilados y pensionados: $16.500
  • Entrada general: $22.000
  • Residentes de Tapalqué: $11.000

Cómo llegar: desde CABA por RP 51 (unos 270 km). Servicios de micros regionales conectan con la localidad.

Consejos para aprovechar las promos

  • Ir de lunes a viernes suele garantizar precios más bajos.
  • Presentar DNI y comprobante/credencial de jubilado.
  • Consultar beneficios con hoteles adheridos o compras online.
  • Verificar fechas de vigencia según temporada.

Conclusión: las termas argentinas siguen siendo una de las alternativas más atractivas para jubilados que buscan bienestar, naturaleza y ahorro. Con descuentos reales y propuestas adaptadas, el turismo termal se consolida como una escapada inteligente para disfrutar todo el año.