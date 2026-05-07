Termas argentinas con promos ideales para jubilados: precios, beneficios y cómo llegar
Varios complejos termales del país ofrecen promociones especiales para jubilados, precios accesibles y opciones ideales para viajar y relajarse durante todo el año.
Viajar para descansar y cuidar la salud sin gastar de más es posible. En distintas regiones del país, las termas argentinas lanzaron promociones especiales para jubilados y con descuentos que alcanzan un gran porcentaje.
Aguas cálidas, piletas cubiertas y al aire libre, entornos naturales y tarifas accesibles convirtieron al turismo termal en una de las escapadas más buscadas por adultos mayores. A continuación, una guía práctica con precios vigentes, beneficios y cómo llegar a los complejos más populares.
Termas de Colón (Entre Ríos): hasta 60% de descuento para jubilados
Ubicadas a orillas del río Uruguay, las Termas de Colón son una de las opciones más convenientes del Litoral. El complejo cuenta con 13 piscinas con temperaturas entre 32°C y 40°C, áreas cubiertas, semicubiertas y al aire libre, además de sectores de relax pensados para estadías prolongadas.
Precios (vigentes hasta el 30 de junio de 2026):
- Jubilados: $8.000
- Entrada general (+10 años): $20.000
- Menores (3 a 10): $6.000
- Menores de 2 y personas con discapacidad (CUD): sin cargo
- Acceso vehicular: $6.000
Cómo llegar: desde CABA, se accede en auto por RN 14 hasta el empalme con Ruta 135 (aprox. 320 km). Hay micros directos desde Retiro y servicios regionales.
Termas de Federación (Entre Ríos): descuento estable y parque acuático
El Parque Termal de Federación es un clásico del turismo termal argentino. Ofrece piletas termales, parque acuático y amplias áreas verdes, con tarifas diferenciadas para jubilados durante todo el año.
Precios 2026:
- Jubilados y pensionados: $15.700
- Entrada general: $23.700
- Menores (1 a 12 años): $11.900
- Personas con discapacidad: gratis (presentando certificado)
Cómo llegar: desde Buenos Aires, por RN 14 (aprox. 480 km). Micros desde Retiro, Rosario y Santa Fe llegan a la terminal de Federación.
Termas de Dolores (Buenos Aires): una escapada cerca y accesible
Para quienes buscan una opción cercana a la provincia de Buenos Aires, Dolores ofrece un complejo moderno con piletas cubiertas y semicubiertas, ideal para otoño e invierno.
Precios 2026:
- No Residentes Jubilados: $15.840
- No Residente: $19.250
- Contingentes de jubilados: $13.420
- Contingentes: $15.840
- Estacionamiento: $5.280
- Personas con discapacidad y menores hasta 2 años: sin cargo
Cómo llegar: a solo 210 km de CABA por Ruta 2, con acceso directo. También hay micros diarios desde Retiro.
Termas de Tapalqué (Buenos Aires): tranquilidad y entorno natural
Reconocidas por su ambiente calmo, las Termas de Tapalqué son ideales para quienes priorizan descanso y precios diferenciados.
Precios vigentes:
- Jubilados y pensionados: $16.500
- Entrada general: $22.000
- Residentes de Tapalqué: $11.000
Cómo llegar: desde CABA por RP 51 (unos 270 km). Servicios de micros regionales conectan con la localidad.
Consejos para aprovechar las promos
- Ir de lunes a viernes suele garantizar precios más bajos.
- Presentar DNI y comprobante/credencial de jubilado.
- Consultar beneficios con hoteles adheridos o compras online.
- Verificar fechas de vigencia según temporada.
Conclusión: las termas argentinas siguen siendo una de las alternativas más atractivas para jubilados que buscan bienestar, naturaleza y ahorro. Con descuentos reales y propuestas adaptadas, el turismo termal se consolida como una escapada inteligente para disfrutar todo el año.