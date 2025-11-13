El gobierno de Milei evalúa convocar a la CGT antes de presentar la reforma laboral en diciembre

El Gobierno nacional está considerando convocar a los cotitulares de la CGT antes de hacer pública la versión final del proyecto de reforma laboral que planea enviar al Congreso durante las próximas sesiones extraordinarias. Lo que pretende es incluir al sindicalismo en el proceso de diseño de la ley, aunque se aclara que la redacción definitiva seguirá siendo responsabilidad del Ejecutivo.

Según trascendió, el plan es que la reunión se concrete en los próximos días con la intención de obtener al menos la presencia de la CGT para evitar bloqueos futuros en el Congreso. Pese al gesto político, los gremios no bajan la guardia.

“No estamos dispuestos a negociar ciegamente la reforma laboral del Gobierno“, dijo Jerónimo, nuevo secretario general del gremio. En paralelo, fuentes sindicales advierten que el texto que circula incluye propuestas que podrían afectar la autonomía gremial, como la obligación de pedir autorización para convocar asambleas, lo que ya generó rechazo interno.

Mientras tanto, el Gobierno planea presentar el proyecto en diciembre dentro del período de sesiones extraordinarias y para el Ejecutivo, el vínculo con la CGT vaticina una herramienta clave para asegurar su tratamiento sin mayores obstáculos.

ATE convocó a un paro nacional contra la reforma laboral: cuándo será

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional en rechazo a la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno de Milei y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias. El gremio estatal se movilizará hacia la Secretaría de Trabajo.

El gremio confirmó el paro nacional para el próximo miércoles 19 de noviembre. Así lo definió a través de un plenario federal realizado este martes 11, según informó la organización en un comunicado oficial.

Paro de ATE

“Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.