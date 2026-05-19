Rolando Figueroa en el Foro Internacional de Integración Regional en América Latina y el Caribe. Foto: X @Rolo_Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este martes en Colombia que la provincia avanzará con dos obras clave de infraestructura energética: el proyecto Alivilla y el cierre del Anillo Norte, ambos financiados en gran parte por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El anuncio se realizó en el marco del Foro Internacional de Integración Regional en América Latina y el Caribe, un espacio que reúne a dirigentes políticos, organismos multilaterales y actores del sector privado para impulsar el desarrollo regional.

Rolando Figueroa anunció dos obras eléctricas para Neuquén.

Durante su exposición, Figueroa destacó que el llamado “Modelo Neuquino” apunta a impulsar un crecimiento equilibrado en todo el territorio. En ese sentido, explicó que estas iniciativas forman parte de la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, que implica una inversión total superior a los 155 millones de dólares, con financiamiento mayoritario de CAF y un plazo de ejecución estimado en cuatro años.

El proyecto Alivilla

Uno de los ejes centrales es el proyecto Alivilla, que prevé la construcción de 90 kilómetros de líneas de alta tensión para conectar a Villa Traful y Villa La Angostura al sistema eléctrico nacional. Actualmente, ambas localidades dependen de la generación de energía a partir de combustibles como el gasoil, lo que implica altos costos operativos. La incorporación a la red permitirá reducir significativamente esos gastos y mejorar la calidad del suministro eléctrico.

El Anillo Norte

Por otro lado, el cierre del Anillo Norte contempla una red de 160 kilómetros de infraestructura que unirá Las Lajas con Chos Malal, fortaleciendo el sistema eléctrico en el norte de la provincia. Esta obra busca garantizar un servicio más estable, especialmente frente a cortes provocados por condiciones climáticas adversas, además de acompañar el desarrollo de rutas estratégicas como la conexión por la Ruta 7.

Rolando Figueroa en el Foro Internacional de Integración Regional en América Latina y el Caribe. Foto: X @Rolo_Figueroa

Nuevas obras para Neuquén

El plan de desarrollo energético incluye además otras inversiones en infraestructura, como la ampliación del acceso al gas en distintas regiones de Neuquén. Entre ellas se destacan los trabajos en los gasoductos de Añelo y Rincón de los Sauces, así como la extensión de redes hacia localidades del norte provincial. Estas obras buscan reducir desigualdades históricas y mejorar la calidad de vida, especialmente en zonas donde aún se utilizan fuentes de calefacción menos eficientes.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el crecimiento de Vaca Muerta debe ir acompañado de políticas que garanticen beneficios concretos para la población local. En ese sentido, señalaron que la estrategia energética apunta no solo al desarrollo económico, sino también a la sustentabilidad social, con una mejor distribución de los recursos y mayor acceso a servicios esenciales.