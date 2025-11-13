No hay vacaciones: el Gobierno quiere sesionar en enero 2026 para discutir la reforma laboral

El Congreso tendría una intensa actividad entre los meses de diciembre y enero. El plan del gobierno de Javier Milei para desdoblar las sesiones extraordinarias en dos tandas i dividir el temario de reformas.

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

El gobierno de Javier Milei prepara la implementación de reformas en medio de la reconfiguración del Congreso tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Según se supo, el Ejecutivo tiene la intención de desdoblar las sesiones extraordinarias en dos tandas, por lo que habrá una intensa agenda entre diciembre y enero.

El Ejecutivo analiza adelantar el retorno al Congreso y divisar las sesiones extraordinarias en dos etapas para tratar su amplio paquete de reformas. El plan oficial contempla debatir la reforma laboral en el Senado junto con el Presupuesto 2026 en diciembre, mientras que en enero, se abriría una nueva tanda de sesiones para continuar con las modificaciones pendientes.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso. Foto: Reuters

Tras la victoria electoral, el gobierno de Milei concentra su gestión en una fuerte agenda legislativa y busca que la Cámara Alta avance en simultáneo con la ley de leyes. Sin embargo, desde Casa Rosada admiten que “el temario es demasiado amplio como para pretender tratarlo en menos de un mes”.

Es por eso que ya se planteó que la segunda fase que incluiría la reforma tributaria y la del Código Penal en febrero tras la primera parte en diciembre. En este marco, una fuente del Ejecutivo dijo que “el ambicioso proyecto de modernización laboral -como lo llama el Gobierno- se comience a discutir en diciembre junto al Presupuesto en la Cámara Alta”, en diálogo con MDZ.

Para garantizar el quórum y los apoyos necesarios, el ministro del Interior, Diego Santilli, está desplegándose por todo el país. Ya mantuvo reuniones con gobernadores como Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).

Gustavo Sáenz, Manuel Adorni y Diego Santilli. Foto: Prensa

Mientras tanto, los legisladores oficialistas preparan internamente los bloques para acortar las vacaciones y regresar al trabajo legislativo ya a mediados de enero. En el Ejecutivo evalúan que el Congreso pueda abrir el 15 de enero y que las comisiones empiecen a funcionar desde el lunes 19.

Karina Milei reunió a los diputados electos de LLA y pidió “compromiso” para impulsar las reformas del Gobierno

Karina Milei recibió este martes a los Diputados Nacionales electos de La Libertad Avanza para pedirles “compromiso” con el movimiento que lidera el presidente Javier Milei. El requerimiento devela la urgencia del oficialismo para la aprobación de las reformas que planea en la segunda mitad del mandato.

Karina Milei. Foto: REUTERS

Los flamantes diputados libertarios fueron agasajados por Karina Milei y Martín Menem en el Salón Malvinas. Allí se explicó la importancia de apoyar el proyecto que encabeza el primer mandatario, consiguiendo los votos necesarios en el Congreso de la Nación.