Milei reúne a su Gabinete para definir la estructura de gobierno: qué va a pasar con RENAPER tras el error en el Boletín Oficial

El presidente se reunirá con su mesa política más cercana para definir el organigrama estatal.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei convocó a una reunión durante la mañana del miércoles 12 de noviembre con el objetivo de definir la reestructuración del Gobierno luego del recorte de funciones a Diego Santilli, flamante ministro del Interior. El líder de La Libertad Avanza llamó a los funcionarios más cercanos, se espera que el organigrama estatal pueda dilucidarse durante la misma jornada y ver qué sucederá con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) tras el error cometido en el Boletín Oficial.

Desde las 9.30, Milei recibirá al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El encuentro se dará en el marco del debate interno por la redefinición de la estructura oficializada en el Boletín Oficial que generó polémica y obligó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, a conversar para repasar y reordenar cada área.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: Presidencia

Qué pasó con el RENAPER: el error en el Boletín Oficial del que hablará Milei con su mesa chica

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) funcionaba bajo la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad. En medio de un vaciamiento del área que asumió Santilli, obligó al Gobierno a retrotraer la decisión.

Desde Casa Rosada hubo varios argumentos: por un lado, le atribuyeron el cambio ministerial a “un error” de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que apremiada por la urgencia de sacar el decreto, incluyó la modificación en la letra. Sin embargo, otros hablaban de una decisión deliberada de quitarle poder a la cartera.

Javier Milei escuchará el nuevo esquema definido por Adorni y Santilli, aunque este último dejó en claro que los cargos “no son una prioridad”. “No me preocupan los cargos, nuestra tarea es resolver y avanzar con las reformas estructurales, para eso tendremos una reunión con Manuel y ahí definiremos”, planteó ante la prensa acreditada desde el Salón Blanco de Casa Rosada.

La administración libertaria se reunirá en paralelo a la convocatoria de Mauricio Macri con los principales dirigentes del PRO, que fundó en el inicio del debate interna para ver el rol que adoptará el partido de cara a las elecciones presidencial de 2027.

Qué dijo el Gobierno tras la reasignación del RENAPER

Una fuente del Ejecutivo reconoció que “el Decreto salió con algunos errores que van a ser corregidos por estas horas”. El RENAPER volverá a depender del Ministerio del Interior, según confirmaron desde Casa Rosada, y la decisión se debió a que la cantidad de áreas traspasadas a Santilli resultó “muchísimo”.