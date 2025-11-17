Fuzhou: acuerdo de intercambio económico, deportivo y cultural entre Merlo y la provincia china de Fujian

El Intendente Gustavo Menéndez y la Diputada Nacional Roxana Monzón firmaron un Memorando de Entendimiento para capitalizar la experiencia de Fujian en la “construcción de una provincia fuerte en deportes”.

Acuerdo entre Merlo y la provincia china de Fujian. Foto: Prensa

La delegación oficial del Gobierno del Pueblo de Merlo, encabezada por el Intendente Gustavo Menéndez y la Diputada Nacional Roxana Monzón, en el marco de la Misión Comercial e Institucional a la República Popular China, firmó un Memorando de Entendimiento con la Asociación de Instalaciones y Desarrollos Deportivos de Fujian, enfocando la cooperación en los ámbitos económicos, deportivos y culturales.

Este convenio busca capitalizar la experiencia de Fujian en la “construcción de una provincia fuerte en deportes” y combinarla con la rica cultura futbolística argentina y, específicamente, la tradición deportiva del partido de Merlo.

Entre los puntos clave del Memorando se destacan:

Fortalecimiento de vínculos económicos y comerciales aplicados a la industria del deporte.

Organización conjunta de actividades de intercambio cultural y deportivo para aumentar la influencia social de la cooperación.

Compromiso de colaboración en proyectos específicos para gestionar la donación de modernas instalaciones deportivas destinadas a la comunidad de Merlo.

Tras la reunión de trabajo, el Presidente de la asociación anfitriona invitó a la comitiva argentina a recorrer el proyecto del Parque Deportivo Ecológico de Sanjiangkou.

Este nuevo desarrollo urbano en Fuzhou es un ejemplo de infraestructura moderna que integra espacios verdes, instalaciones de vanguardia para el deporte y actividades culturales.