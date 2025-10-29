Otra vez en Olivos: Milei y Macri vuelven a reunirse tras el fervor de las elecciones

Después del resultado positivo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025, Javier Milei y Mauricio Macri se volverán a ver las caras.

Se reunirán en la Quinta de Olivos. Foto: NA

El efecto elecciones ya impactó de lleno en la agenda de Javier Milei y además de la reunión con gobernadores pautada para este jueves 30 de octubre, se reunirá con Mauricio Macri. El presidente lo hará en medio de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO con el objetivo de reforzar la relación y debatir proyectos que favorezcan la gobernabilidad del Ejecutivo.

Javier Milei planifica la agenda post triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La construcción del diálogo que quiere tener el Gobierno se da en un contexto marcado por la reforma laboral y tributaria que quiere implementar cuanto antes. De hecho, desde el Ejecutivo piensan en presentarlo de manera oficial el próximo 15 de diciembre, una vez reconfigurado el Congreso.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

Además, Milei se reunirá con Macri, quien durante su mandato tuvo opiniones cruzadas en torno a la gobernabilidad del líder de La Libertad Avanza. Sin embargo, la relación es cordial y post elecciones, el expresidente lo felicitó en sus redes sociales luego de haber tenido un llamado telefónico de aproximadamente 10 minutos cuando se dieron a conocer los resultados de los comicios.

Luego de esa situación, comenzaron a planificar un encuentro en la Quinta de Olivos, como el que mantuvieron previo a las elecciones. Se estima que sea durante el fin de semana del 1° y 2 de noviembre, aunque no descartan que se adelante para este miércoles 29 de octubre.

“Tiene 80% de imagen negativa”: el comentario del Gobierno sobre Macri previo a las elecciones

En los pasillos de Casa Rosada consideraron que el expresidente Mauricio Macri podía acompañar la campaña, pero sin protagonismo. Según gente cercana al Gobierno, “solo aporta una sensación de gobernabilidad” y no buscaron que sea parte activa ni estratégica de la alianza para las elecciones del 26 de octubre.

Un interlocutor del despacho presidencial recalcó a Infobae: “Milei sabe que Mauricio Macri tiene 80% de imagen negativa, que no maneja casi a ningún diputado, y que solo aporta una sensación de gobernabilidad para ‘Las Mabeles’”.