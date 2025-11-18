Tignanelli: “El Peronismo en unidad sigue trabajando para que salgan las tres leyes”
La Comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados provincial aprobó los proyectos de Ley de Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva.
El jefe del bloque de Diputados Provinciales de UP, Facundo Tignanelli, destacó la importancia de la aprobación en la Comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de los proyectos de Ley de Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva que fueron enviadas por el Poder Ejecutivo bonaerense. Y señaló que seguirán trabajando por la ley de endeudamiento, que precisa dos tercios de los votos.
“Más allá de las operaciones que viene habiendo desde hace unos días, o que algunos dirigentes ponían en duda o hablaban de tensiones internas, el peronismo en unidad sigue trabajando para que salgan las tres leyes”, aseguró Tignanelli.
En este sentido, el diputado remarcó que “si se postergó la ley de endeudamiento, que precisa una mayoría agravada, que es de dos tercios, y vamos a tratar y estamos haciendo todos los esfuerzos junto al Poder Ejecutivo para cumplir con los requerimientos de la oposición”.
“El 25 vamos a darle despacho en comisión y el 26 poder tratar las tres leyes en el recinto para que la Provincia tenga un presupuesto de endeudamiento y fiscal impositiva”, sostuvo.
Por último, Tignanelli afirmó que “el año pasado fue malo en ese sentido porque la oposición trabó y no se pudo sacar, por eso ahora estamos tratando de llevar adelante de la mejor manera posible las cuestiones para que esto salga”.