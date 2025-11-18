Tignanelli: “El Peronismo en unidad sigue trabajando para que salgan las tres leyes”

La Comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados provincial aprobó los proyectos de Ley de Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli Foto: redes

El jefe del bloque de Diputados Provinciales de UP, Facundo Tignanelli, destacó la importancia de la aprobación en la Comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de los proyectos de Ley de Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva que fueron enviadas por el Poder Ejecutivo bonaerense. Y señaló que seguirán trabajando por la ley de endeudamiento, que precisa dos tercios de los votos.

“Más allá de las operaciones que viene habiendo desde hace unos días, o que algunos dirigentes ponían en duda o hablaban de tensiones internas, el peronismo en unidad sigue trabajando para que salgan las tres leyes”, aseguró Tignanelli.

El jefe del bloque de Diputados Provinciales de UP, Facundo Tignanelli Foto: redes

En este sentido, el diputado remarcó que “si se postergó la ley de endeudamiento, que precisa una mayoría agravada, que es de dos tercios, y vamos a tratar y estamos haciendo todos los esfuerzos junto al Poder Ejecutivo para cumplir con los requerimientos de la oposición”.

“El 25 vamos a darle despacho en comisión y el 26 poder tratar las tres leyes en el recinto para que la Provincia tenga un presupuesto de endeudamiento y fiscal impositiva”, sostuvo.

Por último, Tignanelli afirmó que “el año pasado fue malo en ese sentido porque la oposición trabó y no se pudo sacar, por eso ahora estamos tratando de llevar adelante de la mejor manera posible las cuestiones para que esto salga”.