Cristina Guzmán vuelve de lleno a la escena política de Jujuy: convocó a una rebelión cívica contra el poder
La ex diputada nacional, presidenta del Movimiento Popular Jujeño, dejó en claro que su regreso no es testimonial. El llamado a los jujeños para construir la provincia “entre todos”.
La ex diputada nacional Cristina Guzmán volvió a la escena política de Jujuy para buscar soluciones en la provincia y ponerle voz a una sensación que recorre la calle.
“No somos casta, en nuestro partido ningún referente del MPJ se ha enriquecido o usado el Estado para sacar ventajas, tenemos historia, tenemos identidad y piel jujeña”, afirmó.
“Hoy ante una provincia saqueada, tenemos la altura moral para revelarnos”, lanzó, en declaraciones levantadas por el medio Perico Noticias de la provincia norteña.
“Cómo es posible que el empleo público sea la única aspiración de un joven jujeño”, se preguntó, y afirmó: “La falsa moral que nos imponen es la de los dirigentes que conducen los destinos de Jujuy, pero no es la del pueblo”.
“Por eso aquí me planto, en la encrucijada de nuestra historia, o tomamos otro camino o somos Formosa”, completó.