Cristina Guzmán. Foto: Gentileza Perico Noticias

La ex diputada nacional Cristina Guzmán volvió a la escena política de Jujuy para buscar soluciones en la provincia y ponerle voz a una sensación que recorre la calle.

“No somos casta, en nuestro partido ningún referente del MPJ se ha enriquecido o usado el Estado para sacar ventajas, tenemos historia, tenemos identidad y piel jujeña”, afirmó.

Cristina Guzmán. Foto: Gentileza Perico Noticias

“Hoy ante una provincia saqueada, tenemos la altura moral para revelarnos”, lanzó, en declaraciones levantadas por el medio Perico Noticias de la provincia norteña.

“Cómo es posible que el empleo público sea la única aspiración de un joven jujeño”, se preguntó, y afirmó: “La falsa moral que nos imponen es la de los dirigentes que conducen los destinos de Jujuy, pero no es la del pueblo”.

Cristina Guzmán. Foto: Gentileza Perico Noticias

“Por eso aquí me planto, en la encrucijada de nuestra historia, o tomamos otro camino o somos Formosa”, completó.