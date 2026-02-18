¿Qué pasaría si la reforma laboral llega a la Corte Suprema? Foto: X @SenadoArgentina

La judicialización de la reforma laboral que impulsará el sindicalismo, una vez que el proyecto sea aprobado por el Congreso, abre un escenario de alto voltaje institucional que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un ámbito que no tiene plazos para resolver y donde las definiciones pueden demorarse durante años.

¿Qué podría suceder si la reforma laboral llega a la Corte Suprema?

Según explicó a la Agencia Noticias Argentinas el constitucionalista Carlos Lombardi, el primer paso del proceso se dará en la Cámara del fuero laboral. “Primero habrá que ver cuál es la estrategia de los abogados que asesoran a la CGT. Se puede atacar la ley toda en general alegando la inconstitucionalidad porque lesiona los principios que protegen los derechos laborales o se puede impugnar artículo por artículo”, detalló el letrado.

Corte Suprema. Foto: NA.

En cualquiera de los casos, la discusión comenzará en los tribunales laborales y, ante un fallo adverso, el Gobierno apelará ante la instancia superior. Las centrales obreras, por su parte, no descartan acudir también a tribunales internacionales. “Así seguirá escalando instancias y está la opción de la Corte, que es la última. En general, casi nunca es rápida la llegada a la Corte”, remarcó Lombardi.

Una vez en el máximo tribunal, el expediente puede seguir dos caminos. La Corte puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión mediante el voto de sus jueces o bien apelar al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Ese mecanismo le permite rechazar el recurso sin analizarlo en profundidad y dejar firme la sentencia de la instancia anterior.

“El artículo 280, para decirlo fácilmente, significa un ‘no te juzgo y te rechazo el recurso’, dejando firme lo que había decidido la instancia previa. La Corte es muy política: si le parece bien lo que está firme hasta esa instancia puede recurrir a este movimiento y listo”, concluyó Lombardi.