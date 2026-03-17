Horacio Rodríguez Larreta va a ser candidato para jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Horacio Rodríguez Larreta, actual legislador porteño, anunció que se postulará como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el 2027.

En sus palabras, se refirió a la actual gestión de Jorge Macri al frente del distrito porteño: “ No hay grandes proyectos de cambio”, manifestó.

Tras su crítica, también presentó el espacio “Metrópolis”, un lugar que él mencionó destinado a “recuperar la Ciudad” y que apuesta por su transformación.

“La ciudad está sucia y dejada. No hay grandes proyectos de cambio. No hay nada relevante, no hay transformación”, remarcó el ahora candidato a jefe porteño.

Horacio Rodríguez Larreta en su etapa como jefe de Gobierno porteño. Foto: NA.

Rodríguez Larreta: “Nunca me fui del PRO”

El lanzamiento de su candidatura coincidió con una afirmación de quien fuese precandidato a presidente en las últimas elecciones en Argentina y también quien ejerció el cargo de jefe de Gobierno de CABA durante el 2015 y el 2023, fecha en la que le entregó el mando a Jorge Macri.

“Yo mantengo los valores originarios del PRO, nunca me fui de ahí”, resaltó.

Respecto de la gestión de Jorge Macri, de la cual es muy crítico, sentenció: “Hay una malaria en la Ciudad, en términos económicos, que es fenomenal: en el sur, en el norte, en el centro y en todos los barrios”.

El perfil de Horacio Rodríguez Larreta

Fanático de Racing Club, Larreta tiene formación como licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires.

Su perfil político se emparentó con el de Juntos por el Cambio y el PRO desde un principio. En primera instancia, fue jefe de Gabinete de Mauricio Macri (2007-2015), para luego convertirse en jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2015-2023), tras lograr la reelección en primera vuelta en 2019.

Se lo identifica con el ala más dialoguista de la oposición, aunque también dejó duras críticas al gobierno de Javier Milei en una reciente entrevista que otorgó: “El Gobierno festeja que una empresa quiebre y deje a 900 trabajadores en la calle”. En ese sentido, destacó que la política económica del oficialismo también fracasó en ese aspecto: “Nunca se vio tanta gente en la calle”.

Horacio Rodríguez Larreta, candidato a jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Su gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires estuvo centrada en obras públicas y tecnología.

Ya en 2023, perdió la interna al competir con otro miembro fuerte que por entonces formaba parte de las filas del PRO: Patricia Bullrich.