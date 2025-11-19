Mariano Cúneo Libarona seguirá como ministro de Justicia a pesar de haber presentado su renuncia

El funcionario había manifestado su intención de dejar el cargo, pero el presidente Javier Milei le pidió continuar.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Foto: NA.

Mariano Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia de la Nación, se mantendrá en su cargo pese a haber expresado su voluntad de renunciar previo a las elecciones de medio término. Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, lo recibió en un encuentro en el que ajustaron detalles de área que lidera.

Cúneo Libarona había manifestado su deseo de dar un paso al costado en la previa de la victoria libertaria, pero Javier Milei solicitó su continuidad al frente de sus funciones hasta nuevas designaciones.

“Me voy feliz, dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, había declarado el representante del Gobierno, aduciendo el motivo de su salida a cansancio y deseo de estar con su familia.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Foto: (Foto: X @m_cuneolibarona)

Sin embargo, las cosas cambiaron en la vida pública del ministro, y tras el pedido del Presidente, impulsado por su hermana Karina, se confirmó su continuidad en el cargo.

La nueva decisión se explicaría, como parte de la puja interna entre la secretaria de Presidencia y Santiago Caputo, quien promovía el ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio. La renuncia de Libarona le habría dejado vía libre a la mano derecha del asesor presidencial.

Según voces de la Rosada, el ministro permanecerá en el gobierno hasta el mes de marzo: “Se va a ir cuando lo autoricemos. Antes no”, garantizó un funcionario.

La cartera de Justicia tendrá un rol clave a partir del 10 de diciembre, cuando, con la nueva composición del Poder Legislativo, el Gobierno proponga el nombramiento de los dos jueces faltantes en la Corte Suprema, del titular de la Procuración General, y de al menos 40% de las vacantes de jueces, fiscales y defensores en todo el país que dependen del ámbito federal.

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

Los otros cambios del gabinete

Aún queda pendiente la resolución sobre quiénes serán los sucesores de Patricia Bullrich, en el Ministerio de Seguridad, y Luis Petri, Ministro de Defensa, quienes asumirán cargos legislativos a partir del 10 de diciembre.

Dos mujeres vienen tomando fuerza para reemplazar a los salientes ministros: Alejandra Monteoliva, actual viceministra de seguridad, y Luciana Carrasco, jefa del Gabinete de Defensa.

Sin embargo, se trata de una decisión que tomará Javier Milei en conjunto con su hermana, cuyo poder viene en aumento durante la segunda etapa del Gobierno.