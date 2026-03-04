Mariano Cúneo Libarona, exministro de Justicia. Foto: NA (Damián Dopacio)

Mariano Cúneo Libarona presentó la renuncia al presidente Javier Milei y dejó de ser el ministro de Justicia de la Nación. Su lugar será ocupado por Juan Bautista Mahiques y en este contexto, rompió el silencio para exponer los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. “Fueron dos años y medio de sacrificios”, dijo.

En diálogo con Marcelo Bonelli por Radio Mitre, Cúneo Libarona habló tras su renuncia al Ministerio de Justicia. El ahora exfuncionario estuvo en el gobierno de Javier Milei desde su asunción en 2023 y pegó el portazo por motivos personales.

Mariano Cúneo Libarona. Fuente: NA

Renunció Cúneo Libarona: qué dijo tras su salida del Ministerio de Justicia

“Tengo enorme cordialidad y afecto con el presidente. Fue una reunión muy amena, nos reíamos de historias que hemos vivido a lo largo de estos casi dos años y medio”, dijo en primera instancia. Al mismo tiempo, abogado penalista dijo que la decisión ya había sido tomada desde hace tiempo.

“Mis motivos son mi vida. Necesito atender a mi familia, estar encima. Fueron dos años y medio de sacrificios, fines de semana, y voy a seguir colaborando, me lo pidieron expresamente y ayudando desde otro rol”, indicó. Y añadió: “Tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme, reconstruirme mentalmente. No veo a mi nieto, no veo al dentista, estoy tomando antibióticos, adelgacé 14 kilos, creo que hice un montón”.

Además, destacó los aspectos más importantes de su gestión al frente del Ministerio de Justicia. “La ley de la ausencia, la ley de menores, ordené el INADI, ordenamos en IGJ, en 17 provincias implementamos el sistema acusatorio... Yo creo que ya está el camino”, sostuvo.

Para cerrar, se refirió a Juan Bautista Mahiques, su reemplazo al frente del organismo. “La elección del ministro es buena. Yo lo conozco hace muchos años, le tengo afecto y lo voy a apoyar en todo. Me gusta mucho. Tiene experiencia, tiene apoyo judicial, es inteligente”, culminó.