El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deja su cargo. Foto: (Foto: X @m_cuneolibarona)

El reemplazo de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia es una de las prioridades del Gobierno nacional tras confirmarse su renuncia.

Según los dichos surgidos de la Casa Rosada, el nombre del sucesor será definido en los próximos días y todo hace prever que habrá un consenso en cuanto al nombre elegido.

El presidente Javier Milei podría definir este miércoles al reemplazante de Cúneo Libarona. El actual funcionario prevé reunirse a las 10 en Olivos con el jefe de Estado para formalizar su renuncia, convencido de que “ha cumplido un ciclo” y con la intención de regresar al ámbito privado.

Los candidatos a suceder a Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia

Aunque no hay confirmación oficial, el nombre que más fuerte suena es el de Juan Bautista Mahiques, actual jefe de los fiscales porteños. Como eventual viceministro quedaría Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei, con vínculos en Comodoro Py junto a los hermanos Lijo. En paralelo, la figura del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, también quedó atravesada por la disputa interna.

Cúneo ya había intentado dejar el cargo en noviembre, en plena reestructuración del Gabinete, pero permaneció por pedido del Presidente y de la propia Karina Milei. En enero se tomó un mes de perfil bajo: realizó un curso en Alemania y viajó a Israel para exponer contra la discriminación. Ahora insiste en que deja como legado la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias, el impulso al nuevo Régimen Penal Juvenil y la ley de juicio en ausencia.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Mientras tanto, otro de los nombres en danza, el camarista Mariano Borinsky, presentará este miércoles su nuevo libro ante funcionarios del Gobierno. En el pasado también se mencionó al ex juez Guillermo Montenegro, aunque su postulación habría generado resistencias.

El futuro ministro tendrá un rol clave: deberá avanzar en la cobertura de más de 300 vacantes en la justicia federal y en la designación de dos jueces de la Corte Suprema y del Procurador General.