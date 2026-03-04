Juan Bautista Mahiques. Foto: NA.

Juan Bautista Mahiques se convirtió en el nuevo ministro de Justicia de la Nación tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. El traspaso se oficializó durante la jornada de este miércoles 4 de marzo y el nuevo funcionario del gobierno de Javier Milei es uno de los que quedaban del primer Gabinete y en los últimos días, ya mantuvo reuniones con el objetivo de alinear condiciones para su asunción.

La decisión no tomó por sorpresa a los pasillos de la política: la salida de Cúneo Libarona formaba parte de un acuerdo de transición pactado meses atrás. Con este cambio, el Ejecutivo busca imprimir un perfil técnico y de gestión institucional en una de las áreas más sensibles de la administración pública.

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Foto: NA

Cambios en el Gobierno: Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques tiene 45 años y llega al Ministerio de Justicia con una trayectoria consolidada tanto en la órbita nacional como en la local. Hasta su reciente designación, se desempeñaba como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde octubre de 2019.

Su perfil combina experiencia administrativa con una fuerte impronta internacional. Desde 2022, preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una organización que agrupa a representantes del Ministerio Público de todo el mundo, lo cual le ha otorgado una red de vínculos y una visión de los estándares globales en materia de persecución penal que el Gobierno busca capitalizar.

Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una maestría en Administración de Justicia por la universidad italiana Unitelma Sapienza, Mahiques es un conocedor de los engranajes del Estado. Durante la presidencia de Mauricio Macri, ocupó puestos clave como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.

Las claves de su llegada

La designación de Mahiques es leída como un movimiento estratégico del círculo íntimo de la Presidencia, particularmente impulsado por la Secretaría General a cargo de Karina Milei, con el objetivo de dotar a la cartera de una estructura más “orgánica” y alineada con los intereses políticos del Gobierno. “Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Agradezco a Karina Milei por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, expresó Mahiques.

Además, el flamante ministro dejó claras sus prioridades en el Ministerio de Justicia. “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, sostuvo.

El desafío para Mahiques será mayúsculo: deberá gestionar una cartera en pleno proceso de reformas, manteniendo el equilibrio entre la independencia del Poder Judicial y las necesidades políticas de un Ejecutivo que busca consolidar su agenda de transformación, en un contexto donde la Justicia fue protagonista central de las discusiones institucionales.

Juan Bautista Mahiques. Foto: Wikipedia.

La gestión de Cúneo Libarona concluye así una etapa marcada por la implementación del Código Procesal Penal Acusatorio en varias provincias y la gestión de diversas tensiones políticas. Con Mahiques al frente, el Gobierno apuesta a una transición hacia un modelo de gestión más técnico, centrado en la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional, más teniendo en cuenta las judicializaciones que se vienen por las leyes sancionadas en el Congreso, como la Reforma Laboral.