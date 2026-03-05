El oficialismo da inicio a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia y Javier Milei viaja a los Estados Unidos Foto: REUTERS

Javier Milei tomará juramento al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en sucesión de Mariano Cúneo Libarona. La ceremonia se da en el contexto previo al viaje del presidente a los Estados Unidos de América para reunirse con Donald Trump.

Asistirán al evento el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior).

Además, varios magistrados importantes incluido su padre Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, asistirán al evento.

Quién es Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques era Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires e hijo del juez de Casación Carlos Alberto Mahiques. Está casado con María Victoria Ordóñez, funcionaria judicial y sobrina segunda del político Federico Pinedo.

Juan Bautista Mahiques también ocupó dentro del Poder Judicial de la Nación los siguientes cargos: Miembro Suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Vicepresidente Segundo de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica; Secretario Letrado del Consejo de la Magistratura de la Nación; Representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación; Secretario del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y Secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17.

Cómo sigue la agenda del presidente

El presidente viajará el viernes 6 de marzo en avión privado hasta Florida. Tendrá al día siguiente una reunión con Donald Trump con sede en Mar-A-Lago tiene como objetivo afianzar el vínculo con los mandatarios latinoamericanos e intentar reducir la influencia de China en la región.

De este evento, que se realizará el sábado, participarán también los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

Luego, del 9 al 12 de marzo, se llevará a cabo la Argentina Week para conectar a las autoridades y empresarios nacionales con potenciales inversores interesados en sectores estratégicos como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y nuclear.

A este evento se encuentran convocados los gobernadores de Mendoza, Chubut, San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta.