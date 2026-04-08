Siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en medio de las protestas en el Congreso

Distintos activistas se treparon a la estatua de la República en el Congreso con un cartel que decía: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, y esta acción resultó en siete detenidos de Greenpeace en el marco de la votación en la Cámara de Diputados de la Ley de Glaciares durante el día de hoy.

Protestas en el Congreso Foto: Captura de pantalla

El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena de despliegue de bomberos y efectivos policiales.