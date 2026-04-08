Ley de Glaciares: arrancó la sesión en la Cámara de Diputados y el Gobierno busca aprobar el proyecto
Tras la media sanción en el Senado durante el periodo de sesiones extraordinarias de febrero, ahora la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares desde las 15 de este miércoles 8 de abril.
La Cámara de Diputados comenzó a sesionar para debatir la modificación de la Ley de Glaciares luego de la media sanción en el Senado en el periodo de sesiones extraordinarias de febrero. El proyecto, impulsado por el Gobierno y que despertó controversia en distintos sectores, busca ser aprobado por el oficialismo durante la jornada de este miércoles 8 de abril.
Siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en medio de las protestas en el Congreso
Distintos activistas se treparon a la estatua de la República en el Congreso con un cartel que decía: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, y esta acción resultó en siete detenidos de Greenpeace en el marco de la votación en la Cámara de Diputados de la Ley de Glaciares durante el día de hoy.
El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena de despliegue de bomberos y efectivos policiales.
Hay quórum y Diputados debate la Ley de Glaciares
En una jornada clave para la agenda legislativa del Gobierno, la Cámara de Diputados logró reunir los 129 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión especial donde se tratará la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto llegó al recinto con el impulso de haber obtenido previamente la media sanción en el Senado.
La conformación del quórum fue posible gracias a una alianza estratégica entre los representantes de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical. A ellos se sumaron los bloques de provincias con fuerte impronta minera, como es el caso de Tucumán, cuyos votos resultan determinantes para el avance de la iniciativa.