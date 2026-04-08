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Por Canal 26
miércoles, 8 de abril de 2026, 18:38
Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar para debatir la modificación de la Ley de Glaciares luego de la media sanción en el Senado en el periodo de sesiones extraordinarias de febrero. El proyecto, impulsado por el Gobierno y que despertó controversia en distintos sectores, busca ser aprobado por el oficialismo durante la jornada de este miércoles 8 de abril.

Siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en medio de las protestas en el Congreso

Distintos activistas se treparon a la estatua de la República en el Congreso con un cartel que decía: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, y esta acción resultó en siete detenidos de Greenpeace en el marco de la votación en la Cámara de Diputados de la Ley de Glaciares durante el día de hoy.

Protestas en el Congreso Foto: Captura de pantalla

El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena de despliegue de bomberos y efectivos policiales.

Hay quórum y Diputados debate la Ley de Glaciares

En una jornada clave para la agenda legislativa del Gobierno, la Cámara de Diputados logró reunir los 129 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión especial donde se tratará la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto llegó al recinto con el impulso de haber obtenido previamente la media sanción en el Senado.

La conformación del quórum fue posible gracias a una alianza estratégica entre los representantes de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical. A ellos se sumaron los bloques de provincias con fuerte impronta minera, como es el caso de Tucumán, cuyos votos resultan determinantes para el avance de la iniciativa.