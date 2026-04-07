Debate en comisión por la Ley de Glaciares. Foto: NA

El Gobierno consiguió dictamen de mayoría en un plenario de la Cámara de Diputados sobre la cuestionada reforma de la Ley de Glaciares, por lo que este miércoles se llevará a cabo el debate en la Cámara Baja.

El proyecto de ley de Glaciares busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

Glaciares. Foto: Freepik

El dictamen

El dictamen mayoritario reunió 37 firmas de las 66 que conforman las comisiones, según informó el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de 27 de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 la Unión Cívica Radical, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Elijo Catamarca.

Maximiliano Ferraro. Foto: Prensa Diputados

En tanto, Unión por la Patria anticipó que presentará su propio despacho de minoría, Provincias Unidas impulsó un dictamen con cinco firmas y el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también impulsará su propia propuesta.

Provincias Unidas se encuentra dividida en esta votación, ya que se estima que 15 legisladores votarán en contra y 7 lo harán a favor.