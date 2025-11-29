Javier Milei expresó su apoyo al opositor hondureño Nasry “Tito” Asfura: lo señaló como “oposición a los tiranos de izquierda”

Al igual que Donald Trump, el presidente argentino señaló que un triunfo del candidato por el Partido Nacionalista servirá para que “la libertad siga avanzando en el continente” y significará “una derrota contundente del narcosocialismo”.

Milei expresó su “apoyo total” al opositor hondureño Tito Asfura. Foto: Presidencia

Javier Milei expresó este viernes su respaldo al dirigente opositor hondureño Nasry “Tito” Asfura, al considerar que representa una alternativa al “narcosocialismo” que, según señaló, gobierna en el país centroamericano desde 2022.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el presidente manifestó que “la única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022”.

Nasry “Tito” Asfura, candidato a presidente de Honduras. Foto: REUTERS

En ese marco, Milei sostuvo: “Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras”.

Asimismo, remarcó que el Gobierno está atento al proceso electoral hondureño. “Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”, indicó.

El posicionamiento de Milei se enmarca en una serie de intervenciones recientes en foros internacionales donde buscó afianzar alianzas con referentes regionales de derecha y denunciar lo que denomina “regímenes autoritarios de izquierda”.

Javier Milei expresó su apoyo al opositor hondureño Tito Asfura. Foto: Captura

Además, se alinea a la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien instó a los hondureños a apoyar a Asfura en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el “avance comunista” y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y agregó que podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Quién es Nasry Asfura

Nasry Asfura, también conocido como “Papi a la orden”, frase con la que saluda a sus correligionarios, se presentará en estos comicios ante su segundo intento ser presidente de Honduras arropado con la bandera del conservador Partido Nacional.

Hijo de padres de origen palestino, Asfura nació el 8 de junio de 1958 en la capital hondureña, Tegucigalpa, de la que fue alcalde durante dos períodos consecutivos, entre 2014 y 2022.

Nasry “Tito” Asfura, candidato a presidente de Honduras. Foto: REUTERS

Tras finalizar su secundaria en un colegio católico, decidió estudiar ingeniería, pero pronto valoró que lo suyo es la industria de la construcción, a la que se dedicó durante la mayor parte de su vida.

Como político también fue concejal de la Alcaldía de Tegucigalpa y secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social.

Su propuesta se enmarca en la estabilidad fiscal, empleo e infraestructura productiva, fortalecer el sector agropecuario, mejorar la conectividad y priorizar proyectos con impacto inmediato en la economía local.

Asfura busca el regreso al poder de un Partido Nacional que sufrió un claro desgaste durante tres períodos consecutivos, desde 2010 a 2022, que fueron salpicados por múltiples denuncias sobre presunta corrupción y narcotráfico.