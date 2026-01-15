No es Soledad Pastorutti ni Los Manseros: quién es el ícono del folklore argentino que escuchará Milei en el Festival de Jesús María 2026
A pesar de las lluvias, el espíritu de fiesta de Jesús María no se apagó y el Presidente visitará Córdoba para estar en el Festival de Doma y Folklore 2026. Conocé quién se presentará en la noche que irá Milei.
El Festival de Doma y Folklore Jesús María suspendió su primera noche el pasado jueves 8 de enero por fuertes lluvias en la zona que hacían el terreno difícil de transitar. Con el correr de los días, el clima mejoró y Javier Milei visitará Córdoba para asistir a la fiesta popular el próximo viernes 16 de enero en una noche que estará cargada de música con el cierre de un histórico artista.
Javier Milei en el Festival de Jesús María: qué artista cerrará la noche del 16 de enero ante la presencia del presidente
La presencia de Milei en el evento generó todo tipo de reacciones y respondió que lo hace por interés personal y no en carácter de Presidente. La duda de todos fue a quiénes escuchará cantar y el artista principal de la noche será El Chaqueño Palavecino, un histórico del folklore argentino.
La imponente carrera del Chaqueño Palavecino
El Chaqueño nació en Salta, más precisamente en el chaco-salteño, y comenzó trabajando como lustrabotas y chofer. Lanzó canciones como Juan de la calle y Yo soy de allá. Tiene 28 discos y más de 40 años de trayectoria.
Con el paso del tiempo, se convirtió en un artista con varios premios y discos de platino. Horacio Guarany, uno de los cantantes de folklore más reconocidos del país, lo nombró su sucesor y El Chaqueño no deja de homenajearlo en cada show con canciones como La villerita, Cuando ya nadie te nombre y Si se calla el cantor.
Su gran éxito llegó en 2001 con La ley y la trampa, consolidando su reconocimiento a nivel nacional. El Chaqueño realizó giras internacionales, pero su fama se concentra en Latinoamérica por las raíces de su música. Todos los años participa de los festivales de verano en las provincias; Cosquín, Villa María y Jesús María (todos en Córdoba) no dudan en recibirlo con brazos abiertos y recintos llenos.
Qué artistas se presentan en el Festival Jesús María 2026
Jueves 15 de enero
- Soledad Pastorutti
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero
- Los Manseros Santiagueños
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Desakta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre