Javier Milei en Santiago del Estero. Foto: @LLibertadAvanza

El Festival de Doma y Folklore Jesús María suspendió su primera noche el pasado jueves 8 de enero por fuertes lluvias en la zona que hacían el terreno difícil de transitar. Con el correr de los días, el clima mejoró y Javier Milei visitará Córdoba para asistir a la fiesta popular el próximo viernes 16 de enero en una noche que estará cargada de música con el cierre de un histórico artista.

Javier Milei en el Festival de Jesús María: qué artista cerrará la noche del 16 de enero ante la presencia del presidente

La presencia de Milei en el evento generó todo tipo de reacciones y respondió que lo hace por interés personal y no en carácter de Presidente. La duda de todos fue a quiénes escuchará cantar y el artista principal de la noche será El Chaqueño Palavecino, un histórico del folklore argentino.

Chaqueño Palavecino Foto: Instagram oficial del Chaqueño Palavecino

La imponente carrera del Chaqueño Palavecino

El Chaqueño nació en Salta, más precisamente en el chaco-salteño, y comenzó trabajando como lustrabotas y chofer. Lanzó canciones como Juan de la calle y Yo soy de allá. Tiene 28 discos y más de 40 años de trayectoria.

Con el paso del tiempo, se convirtió en un artista con varios premios y discos de platino. Horacio Guarany, uno de los cantantes de folklore más reconocidos del país, lo nombró su sucesor y El Chaqueño no deja de homenajearlo en cada show con canciones como La villerita, Cuando ya nadie te nombre y Si se calla el cantor.

Guarany y el Chaqueño Foto: -

Su gran éxito llegó en 2001 con La ley y la trampa, consolidando su reconocimiento a nivel nacional. El Chaqueño realizó giras internacionales, pero su fama se concentra en Latinoamérica por las raíces de su música. Todos los años participa de los festivales de verano en las provincias; Cosquín, Villa María y Jesús María (todos en Córdoba) no dudan en recibirlo con brazos abiertos y recintos llenos.

Qué artistas se presentan en el Festival Jesús María 2026

Jueves 15 de enero

Soledad Pastorutti

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Soledad Pastorutti. Foto: Instagram.

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero