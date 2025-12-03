Esteban Bullrich opinó sobre la situación del país tras haberse candidateado a presidente de cara a 2027: “No me gusta lo que veo”

El exsenador nacional volvió a la escena política actual con declaraciones en “Odisea Argentina”, el programa conducido por Carlos Pagni en LN+.

Esteban Bullrich reapareció en los medios e hizo una declaración contundente. El exsenador presentó frases de su libro “Una Nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional”, que escribió junto a Jorge Colina y Enrique Morad en su campaña del 2017 por la provincia de Buenos Aires. También presentó pasajes de su próximo libro “Liderazgo espiritual”.

En una entrevista con Carlos Pagni en LN+, Bullrich comunicó su visión de la política nacional e internacional: se mostró decepcionado y remarcó la necesidad de hombres que admitan sus errores en este ámbito.

Las declaraciones de Esteban Bullrich

Bullrich afirmó: “No me gusta lo que veo en el país ni en el mundo”. Opinó también sobre las necesidades de la Argentina y remarcó que “no necesitamos líderes infalibles”, sino que la Argentina “necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.

El exsenador nacional confesó que su intención es “unir a los argentinos” para “dejar un mejor país para sus hijos”, por lo que tiene intenciones a presentarse como candidato a presidente en 2027. “La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos”, remarcó Bullrich.

De qué depende la decisión de Esteban Bullrich para oficializar su candidatura a presidente en 2027

El exsenador manifestó que su intención es volver a “candidatearse”, esta vez, para ser primer mandatario de la Nación, pero que la decisión final “la tendrá su familia”. “Obvio que María Eugenia (esposa) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, reforzó Esteban.

“Dejé mi banca renunciando a los honores, pero no a la lucha”, aclaró al recordar su paso por el Senado de la Nación Argentina. Y, en este sentido, afirmó que cuando uno “siente tanto” que encontró su misión en la vida, “no le puede escapar”.

“Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano”, finalizó.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): qué es la enfermedad que padece Esteban Bullrich

La patología compromete de manera completa al sistema motor voluntario. Se caracteriza por atrofia y disminución de la fuerza de los músculos de los miembros, del tronco, de la deglución, de la fonación y de la respiración.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Hay 1 a 2 enfermos por cada 100 mil habitantes. En la Argentina, es posible que haya unos 600 a 800 enfermos. En la relación hombre/mujer se ven 13 hombres por cada 10 mujeres.