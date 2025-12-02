Esteban Bullrich quiere ser candidato a presidente en 2027: “Mi alma hablándole al alma de los argentinos”

El ex senador nacional por el PRO diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica reapareció en los medios para expresar sus intenciones políticas.

El ex senador nacional Esteban Bullrich confesó que su intención es “unir a los argentinos” para “dejar un mejor país para sus hijos”.

El político del PRO reapareció en una entrevista para LN+, en la cual expresó sus intenciones a futuro en la política. Bullrich sorprendió con su declaración: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027″.

Esteban Bullrich quiere ser candidato a presidente en 2027

De qué depende la decisión de Esteban Bullrich

El exsenador manifestó que su intención es volver a “candidatearse”, esta vez para ser primer mandatario de la Nación, pero que la decisión final “la tendrá su familia”.

“Obvio que María Eugenia (esposa) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, reforzó Esteban ya que después de su diagnóstico con la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ellos se volvieron su sostén.

Esteban Bullrich y su mujer en su última sesión en la Cámara alta

“Dejé mi banca renunciando a los honores, pero no a la lucha”, aclaró al recordar su paso por el Senado de la Nación Argentina. Y, en este sentido, afirmó que cuando uno “siente tanto” que encontró su misión en la vida, “no le puede escapar”.

“Los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos”, explicó Bullrich.

Cómo se encuentra su estado de salud

Esteban Bullrich declaró en el Senado que padecía de ELA en el 2021 por lo cual renunciaría a su banca, y todo el arco político respondió de manera solidaria.

Esteban Bullrich. Foto: NA.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa irreversible que no tiene cura en la actualidad y cuyos tratamientos son de tipo paliativo. Bullrich cuenta con un aparato que le permite expresar sus ideas mediante la tecnología porque ya no puede hablar,

Al día de hoy, afirmó “No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”.

Qué será de su futuro

Próximamente, lanzará un libro titulado Liderazgo Espiritual y mencionó algunos pasajes: “La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.

Por otro lado, remarcó la necesidad de “sanar heridas antiguas del país que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven”. Busca un país “más justo, fraterno y humano”.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): ¿qué es la enfermedad que padece Esteban Bullrich?

La patología compromete de manera completa al sistema motor voluntario. Se caracteriza por atrofia y disminución de la fuerza de los músculos de los miembros, del tronco, de la deglución, de la fonación y de la respiración.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) Foto: Freepik.

Hay 1 a 2 enfermos por cada 100 mil habitantes. En la Argentina, es posible que haya unos 600 a 800 enfermos. En la relación hombre/mujer se ven 13 hombres por cada 10 mujeres.