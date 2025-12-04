Causa ANDIS: la Cámara Federal ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo

Los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah le pidieron a Sebastián Casanello que verifique la veracidad de los audios. Las defensas de los imputado habían reclamado la nulidad de los audios.

Diego Spagnuolo. Foto: NA

La Cámara Federal de la Ciudad le ordenó al juez Sebastián Casanello profundizar las pericias sobre el origen y determinar la autenticidad de los audios de Diego Spagnuolo que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al ex titular del organismo.

Diego Spagnuolo y Jonathan y Emannuel Kovalivker Foto: X

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

Las diferencias de los camaristas

Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

Eduardo Farah - Camarista - Justicia

En disidencia, el juez Farah afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la ANDIS, lo que, a su criterio, otorga verosimilitud suficiente para justificar la investigación.