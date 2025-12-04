Causa ANDIS: la Cámara Federal ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo
Los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah le pidieron a Sebastián Casanello que verifique la veracidad de los audios. Las defensas de los imputado habían reclamado la nulidad de los audios.
La Cámara Federal de la Ciudad le ordenó al juez Sebastián Casanello profundizar las pericias sobre el origen y determinar la autenticidad de los audios de Diego Spagnuolo que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al ex titular del organismo.
Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.
Las diferencias de los camaristas
Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.
En disidencia, el juez Farah afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la ANDIS, lo que, a su criterio, otorga verosimilitud suficiente para justificar la investigación.