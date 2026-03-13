Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, declaró como testigo este viernes 13 de marzo en los Tribunales de Comodoro Py en el marco del expediente que busca esclarecer presuntas tareas de inteligencia ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La declaración tuvo lugar ante el fiscal federal Carlos Stornelli y es una causa paralela a las presuntas coimas en ANDIS que lo tiene a él en el ojo de la tormenta.

Durante la audiencia, Spagnuolo no solo se refirió a la situación de la hermana del Presidente, sino que reveló que él también habría sido objeto de grabaciones clandestinas de manera sistemática durante el ejercicio de su función pública. Según el exfuncionario, ese material recolectado de forma ilícita fue utilizado para motorizar la causa paralela que investiga el presunto pago de sobornos en el organismo que él dirigía.

El extitular de ANDIS defendió su inocencia. Foto: Noticias Argentinas

El punto más controversial de su testimonio fue la puesta en duda de la veracidad de las pruebas que lo incriminan. Spagnuolo afirmó ante la fiscalía que ciertos registros que circularon masivamente y fueron la base de la denuncia por coimas no son auténticos. En su declaración, sostuvo que se trataría de grabaciones fabricadas o manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La referencia del exfuncionario apunta específicamente al audio de mayor impacto mediático, donde supuestamente se lo escucha coordinar un presunto reparto de coimas. Spagnuolo insistió en que ese material fue alterado tecnológicamente antes de ser filtrado con el objetivo de perjudicar su imagen y la gestión oficial.

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Esta nueva línea defensiva se suma a los cuestionamientos previos realizados por los abogados de otros implicados, quienes ya habían impugnado la validez de los soportes digitales. A partir de estos dichos, el análisis técnico de los audios conocido como pericia acústica forense será fundamental para que la Justicia determine si las pruebas son válidas o si fueron “plantadas”.

En las próximas semanas, la atención judicial se centrará en la resolución de ambos expedientes: el que indaga en el supuesto espionaje interno y el que investiga la corrupción administrativa en ANDIS. Mientras tanto, la Cámara Federal revisará la situación procesal de 18 personas involucradas en la causa madre.

La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en Discapacidad

El juez federal Sebastián Casanello resolvió procesar a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete y a su hija, así como también a 14 otros acusados.

En el fallo, Casanello explicó que la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”. En tanto, el magistrado aclaró que en participaron “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Las imágenes de Diego Spagnuolo ingresando a la casa de Miguel Calvete. Foto: NA.

“Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores. En varios documentos se repite la figura de Miguel Calvete, quien habría traficado sus influencias a un espectro amplio de empresas interesadas en contratar con la Agencia”, explica el juez. Y añadió: “Pero también fuera de ella, por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo, ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado, particularmente, las compras públicas”.