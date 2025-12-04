Fuerzas Armadas: el Gobierno designó a la nueva cúpula y ratificó a un hombre clave

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio a conocer los cambios en su cuenta de X en un anuncio oficial. Los nuevos jefes nombrados serían cercanos a la secretaría de la Presidencia, Karina Milei.

Carlos Presti junto a Javier Milei, Luis Petri y Karina Milei. Foto: Ministerio de Defensa.

El presidente Javier Milei dispuso el cambio de gran parte de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, entre los cuales incluyó al reemplazante de Carlos Presti como jefe del Ejército Argentino, tras ser designado ministro de Defensa.

El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente:



- General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército



- Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada



- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare… — Manuel Adorni (@madorni) December 3, 2025

El general de División Oscar Zarich será el sustituto de Presti, mientras que el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar del brigadier General Xavier Julián Isaac.

Además, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado como nuevo jefe de la Armada Argentina, en reemplazo del almirante Carlos María Allievi.

En tanto, Milei ratificó al brigadier Mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

“El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente”, señaló Adorni en su comunicado, donde también concluyó con la expresión: “Dios bendiga a la República Argentina”.

Todos los jefes salientes, además de Valverde, habían asumido sus respectivos cargos el 10 de enero de 2024, aunque el mandatario nacional los había nombrado el 29 de diciembre de 2023.

Javier Milei, Carlos Presti y Luis Petri Foto: captura video

Quién es Carlos Alberto Presti, el militar del Ejército Argentino que será ministro de Defensa

Hijo del coronel Roque Carlos Presti, comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la última dictadura militar, el flamante ministro fue una de las figuras centrales del Ejército Argentino durante el gobierno de Milei, donde alcanzó el rango de teniente general y ejerció la jefatura de la Fuerza entre diciembre de 2023 y 2025.

Nacido en 1962, Presti ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1979 y egresó como subteniente del arma de Infantería. Su carrera dentro del Ejército incluyó roles operativos, de comando y de planificación estratégica.

Entre sus antecedentes más relevantes se encuentran: