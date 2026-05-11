Gastón Granados y el intendente de Lanús Foto: X @GranadosGaston

El Intendente de Ezeiza, Gastón Granados, recibió hoy a su par de Lanús, Julián Álvarez, con el objetivo de formalizar una alianza estratégica de cooperación en materia de seguridad pública. El encuentro subraya el rol del municipio de Ezeiza como modelo de gestión exitosa en la prevención del delito dentro de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, ambos mandatarios suscribieron un Convenio de Colaboración y Fortalecimiento, diseñado para el intercambio de recursos tecnológicos, experiencias de gestión y protocolos de prevención.

Esta firma ratifica el compromiso de Ezeiza de trabajar de manera articulada con los distritos de la región para elevar los estándares de seguridad en el territorio bonaerense.

El Plan “Tolerancia Cero” como eje

En el marco de la reunión, Granados expuso los alcances del plan local “Tolerancia Cero al Delito”, una política de Estado que ha transformado a Ezeiza en el municipio más seguro de la provincia. Este programa se fundamenta en la descentralización operativa, la inversión constante en equipamiento de vanguardia y una fuerte presencia territorial, logrando una reducción sostenida de los índices de criminalidad mediante una respuesta rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad presentes en el municipio.

Gastón Granados y el intendente de Lanús Foto: X @GranadosGaston

Tras la firma del acuerdo, los jefes comunales —acompañados por el Secretario de Seguridad de Ezeiza, Hugo Matzkin, y su par de Lanús, Sebastián Castillo— realizaron una recorrida por el Centro de Monitoreo Municipal. Allí, Álvarez pudo observar el funcionamiento del sistema de vigilancia en tiempo real, que cuenta con cámaras de última generación, software de reconocimiento y una red de conectividad que garantiza el control total del espacio público.

Con esta iniciativa, Ezeiza reafirma su posición de liderazgo en el área, ofreciendo un modelo de gestión con resultados probados que hoy es tomado como referencia por otros municipios en la búsqueda de soluciones concretas para los vecinos.