Tragedia de Once: la Corte Suprema rechazó un planteo de De Vido y dejó firme su condena

El máximo tribunal desestimó el planteo de la defensa del ex ministro. De esta manera, quedó firme la condena de cuatro años de prisión.

Julio De Vido (NA)

La Corte Suprema desestimó un recurso de reposición de la defensa de Julio De Vido y dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta por la causa de la Tragedia de Once.

El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del ex funcionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas, cuando se confirmó su responsabilidad como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Julio De Vido. Foto: NA

El caso de Julio De Vido

De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires, aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del ex ministro, pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.

Julio De Vido en el banquillo de la causa Vialidad (Reuters)

Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena.