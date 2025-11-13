Tragedia de Once: la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por Julio De Vido

El ex ministro de Planificación Federal tiene que cumplir cuatro años de condena. Este jueves debe presentarse en Comodoro Py.

Julio de Vido

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado en el segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, volverá a quedar detenido en una cárcel.

El Tribunal Oral Federal N° 4 rechazó el pedido de su defensa para que no vuelva a quedar tras las rejas por lo que deberá presentarse mañana en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 a las 8.30 para cumplir la pena de cuatro años que esta semana dejó firme la Corte Suprema de Justicia.

Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria

En las últimas horas, el abogado Maximiliano Rusconi, que representa a De Vido, había formulado una petición de arresto domiciliario que quedaba pendiente de resolución, y que se basa en la edad del condenado, hoy con 75 años, y en su estado de salud pero la Justicia decidió no hacer lugar a la solicitud.

El TOF 4 había solicitado ayer que De Vido se presentara mañana para que se haga efectiva su detención tras confirmarse la condena por la Corte Suprema, que dejó firme la condena a cuatro años de prisión del ex funcionario al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Julio De Vido en el banquillo de la causa Vialidad (Reuters)

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.