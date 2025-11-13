Tragedia de Once: Julio de Vido fue trasladado desde Comodoro Py hacia la cárcel de Ezeiza

El exministro de Planificación Federal fue sentenciado a cuatro años de prisión y la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención en el marco de la Tragedia de Once.

Julio De Vido (NA)

Julio de Vido fue trasladado desde los tribunales de Comodoro Py hacia la cárcel de Ezeiza en horas de la tarde del jueves 13 de noviembre. El exministro de Planificación Federal está condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la Tragedia de Once.

De Vido fue ingresado a uno de los vehículos de la Policía Federal pasadas las 16 después de haberse presentado por la mañana a los tribunales de Comodoro Py, donde ingresó a las 8.15 para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once. Ahora ya se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Julio De Vido. Foto: NA

Cabe recordar que la Corte Suprema dejó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 el pasado martes 11 de noviembre. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el Tribunal Oral Federal 4 había condenado a De Vido al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Julio De Vido apeló su condena por la Tragedia de Once y calificó el fallo de “arbitrario”

En el escrito presentado ante el tribunal, De Vido argumentó que “el fallo es arbitrario porque no se respetaron plazos y tampoco se consideraron todos los elementos de prueba”. Además, solicitó que se declare la prescripción de la causa, como había planteado en instancias anteriores, aunque ese pedido ya había sido rechazado.

Qué pasó en la Tragedia de Once

La Tragedia de Once fue un grave accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en Capital Federal. Un tren de la línea Sarmiento, con un alto nivel de ocupación, no logró frenar al ingresar a la plataforma 2 de la estación terminal de Once y colisionó violentamente contra los paragolpes del andén.

Tragedia de Once

La causa por la Tragedia de Once implicó la muerte de 52 personas y más de 700 heridos. En su fallo, la Corte descartó los recursos tanto de la defensa como los de la fiscalía que pedían un aumento de la pena, al considerar ambos como “inadmisibles” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Con esta decisión, la condena quedó firme y su ejecución fue ordenada por el Tribunal Oral Federal N.º 4.