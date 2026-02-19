Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Este jueves 19 de febrero se lleva adelante una sesión clave en la Cámara de Diputados, ya que se debatirá la reforma laboral, en el marco de un paro general convocado por la CGT. El proyecto llega con cambios con respecto a lo tratado en el Senado, lo que implica que deberá regresar a la Cámara alta en caso de que hoy se consiga la media sanción.

La sesión fue solicitada este miércoles por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral - Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. Foto: JUAN FOGLIA/NA

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

A qué hora se debate la reforma laboral en Diputados

El inicio de la sesión está pactado para las 14, por lo que se espera la presencia de 132 diputados para comenzar. Desde Provincias Unidas, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda advirtieron que no darán quórum.

El pedido de sesión fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

Plenario en Diputados para emitir dictamen de Reforma Laboral. Foto: Noticias Argentinas

El dictamen de mayoría fue firmado por los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial.

CAMBIO

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.

Bornoroni dijo que se pasaría a la firma el dictamen donde se mantiene el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

Gabriel Bornoroni, diputado por La Libertad Avanza. Foto: NA

Qué decía el polémico artículo 44

El artículo 44 de la ley aprobada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señalaba que se pagaría el 50% de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Votación de la reforma laboral en el Senado. Foto: NA

Ese monto se elevaba al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no era considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.