Reforma de la SIDE: del “estatuto del espía” a la “protección de recursos críticos”, estos son los seis puntos clave del proyecto del Gobierno

El Gobierno quiere reformar estructuralmente la Secretaría de Inteligencia de la Nación siguiendo el modelo estadounidense de seguridad nacional.

El Poder Ejecutivo planea una reforma estructural de la SIDE para el 2026 luego de la designación de Cristian Auguadra como titular en reemplazo de Sergio Neiffert. Los cambios se centran en el personal, la estructura, el marco de seguridad interna, el acceso a la información de organismos públicos, el estatuto del espía y la adquisición de equipamiento tecnológico.

Además, el Gobierno anunció los 6 ejes que llevará a cabo la política de inteligencia de la Nación mediante un comunicado oficial. Para todas las modificaciones que predispone, debe modificar la Ley de Inteligencia (25.520) y debaten si lo harán mediante un DNU presidencial o un proyecto de ley.

Los puntos clave de la nueva política de inteligencia

La Secretaría de Inteligencia del Estado destacó el primer cambio en políticas de inteligencia después de 20 años. Los puntos clave son:

Posicionar a la Argentina en el plano internacional

Preservar la soberanía y autonomía estratégicas del país.

Proteger los recursos críticos y las infraestructuras esenciales

Prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones

Anticipar y contrarrestar amenazas en el ciberespacio

Neutralizar actividades de inteligencia externas que afecten los intereses nacionales.

Además, el Gobierno quiere modificar el Estatuto del Espía para volverlo carrera profesional para mejorar el orden interno, estableciendo un nuevo régimen laboral con plan de carrera y formación permanente. El Ejecutivo también quiere impulsar la compra de nuevo equipamiento tecnológico para la SIDE; sistemas de vigilancia electrónica, capacidades de ciber inteligencia, procesamiento masivo de datos, integración de bases de información y herramientas de interceptación

Estados Unidos, el ejemplo que sigue la SIDE

El modelo de inteligencia que sigue la nueva Secretaría de Inteligencia de la Nación es el de los Estados Unidos de América con la CIA y la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

Gracias a la reforma en materia de seguridad que decretó Patricia Bullrich, la secretaría adquirió nuevas atribuciones como mayores capacidades operativas, acceso extendido a datos y la posibilidad de integrar agencias civiles, financieras y de seguridad.

Con respecto a la facultad de intercambiar datos con organismos del estado sin el límite del secreto profesional, fiscal o bancario; el sustento legal es la Unidad de Información Financiera (UIF) sancionada a través del decreto 274/2025.

El Ejecutivo considera la idea de disolver las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal (DNIC) y Militar (DNIM) para centralizar sus dependencias y equipos bajo el mando directo de la cúpula de la SIDE.