CIA, Estados Unidos. Foto: Reuters

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) inició una etapa de vinculación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Se reunieron el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, y el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede del organismo en Langley en lo que se trató de un encuentro privado.

Dentro de la combinación del reconocimiento institucional a la agencia argentina con la apertura de una agenda de cooperación centrada en la capacitación técnica, Estados Unidos reconocería a la SIDE en abril. El homenaje se otorgará en reconocimiento a los siguientes aspectos:

Logros alcanzados durante recientes “operativos conjuntos”

Avance en el proceso de profesionalización

Implementación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

La ceremonia tendrá lugar en la sede de la CIA dentro de una agenda que contemplará programas de formación especializados y la exploración de nuevas modalidades de cooperación.

Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Foto: Google Maps

La reunión entre Auguadra y Ratcliffe tuvo un carácter bilateral y se llevó a cabo al margen de las instancias plenarias del foro regional de inteligencia celebrado en Washington, según datos obtenidos por Infobae. En ese marco, el funcionario argentino fue el único participante que sostuvo un intercambio privado con el director de la CIA.

El encuentro coincidió con la llamada Reunión por las Américas, que congregó a delegaciones de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá. Durante las sesiones, se trataron políticas de cooperación en los principales ámbitos de coordinación entre agencias de inteligencia de la región, incluyendo terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.

De esta manera, la agenda bilateral entre la SIDE y la CIA quedó vinculada a dos líneas de trabajo concretas: el fortalecimiento de capacidades técnicas y la profundización de mecanismos de cooperación operativa. Las capacidades técnicas serán trabajadas a corto plazo con un programa de formación orientado al seguimiento del financiamiento del terrorismo, cuya implementación está prevista para abril.

CIA. Foto: Reuters.

Ese curso introductorio estará orientado a metodologías para rastrear flujos financieros vinculados con actividades ilegales. Se utilizarán instrumentos para identificar circuitos de financiamiento, reconocer patrones de transacciones sospechosas y reconstruir redes económicas asociadas a organizaciones criminales o terroristas.

Según fuentes oficiales, el programa de capacitación no se limitará a una única instancia, sino que forma parte de una agenda más amplia que podría abarcar otras áreas del trabajo de inteligencia, como el análisis de información, la interoperabilidad entre agencias y la contrainteligencia. La continuidad de estos programas dependerá de la evaluación de las primeras etapas de formación y de las necesidades que surjan a lo largo del proceso.

El componente educativo se perfila como uno de los ejes fundamentales en la colaboración entre ambas agencias. Desde el Gobierno señalan que la SIDE enfrenta el reto de modernizar sus capacidades técnicas en un contexto donde las amenazas, en particular las vinculadas con el financiamiento ilícito, exigen herramientas especializadas y estándares operativos rigurosos.

Antecedentes de cooperación internacional entre agencias de inteligencia

El comunicado oficial no detalló resultados obtenidos en el plano de cooperación en operaciones conjuntas, pero sugirió antecedentes de trabajo coordinado entre ambas agencias. En el mismo eje, se mencionó en la reunión experiencias relacionadas con organizaciones internacionales como una investigación en Ecuador sobre un miembro de Hezbollah, que formó parte de las discusiones sobre dinámicas de terrorismo en la región y mecanismos de cooperación para su prevención.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

El Centro Nacional Antiterrorismo será una estructura impulsada por el Gobierno argentino, que busca centralizar información y coordinar acciones en prevención, análisis y respuesta ante amenazas. Representa un potencial como herramienta de articulación en el sistema local para Estados Unidos.

De hecho, la cooperación podría extenderse a aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del CNA, incluyendo formatos de intercambio de información, sistemas de análisis y mecanismos de coordinación interagencial. El centro funcionará como nodo que integre áreas del Estado que manejan información sensible. Además, la agenda de cooperación internacional contempla la mejora de circulación de información dentro del sistema estatal avanzando a esquemas más coordinados entre los organismos con estándares de seguridad que no comprometan la confidencialidad.