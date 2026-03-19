Rafael Videla; dictadura de 1976. Foto: archivo NA

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió una parte de sus archivos históricos y difundió documentos hasta ahora reservados sobre los años 1973-1983, un tramo clave de la historia reciente argentina que abarca el último gobierno de Perón y la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

La iniciativa fue ordenada por el presidente Javier Milei y forma parte de un proceso más amplio que apunta a la publicación, preservación y traslado definitivo del material al Archivo General de la Nación.

En esta primera entrega, se pusieron a disposición 26 documentos oficiales, que en total suman 492 páginas. El paquete incluye resoluciones, informes internos, memorandos, circulares y directivas producidas por el organismo de inteligencia durante esa década.

La SIDE también publicó una guía de lectura diseñada para facilitar la comprensión del material. Está dirigida a investigadores, historiadores, periodistas y cualquier persona interesada en revisar el contenido sin intermediaciones técnicas.

Según detalló el organismo, los archivos fueron ordenados en carpetas temáticas siguiendo criterios de relevancia institucional e histórica. El período cubre desde el 1 de enero de 1973 hasta el 10 de diciembre de 1983, fechas dentro de las cuales se comprende el tercer gobierno peronista y la dictadura cívico-militar.

La publicación forma parte de una política que busca reforzar la institucionalidad del sistema de inteligencia y transparentar su vínculo con la sociedad. La apertura de documentos, señalaron, es un paso para ampliar el acceso público a información de carácter histórico.

La SIDE y la información clasificada sobre el período más oscuro de nuestra historia

Desde la SIDE definieron la desclasificación como un acto “ético, político y social”, orientado a fortalecer la confianza pública y aportar datos verificables sobre una etapa donde la disputa de interpretaciones sigue presente.

El organismo aseguró que el acceso a los archivos permitirá reconstruir proceso clave del pasado reciente y facilitar el trabajo de especialistas que requieren material original para sus investigaciones.

Dictadura militar en la Argentina. Foto: NA

La guía publicada junto a los documentos incluye orientaciones, criterios de clasificación y una introducción al funcionamiento del sistema de inteligencia durante los años relevados.

“Confiamos en que el acceso público a archivos de relevancia histórica puede representar un aporte significativo del Estado para la ciudadanía en general”, señalaron desde la Secretaría al anunciar la primera tanda de publicación.