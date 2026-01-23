Secretaría de Inteligencia del Estado Foto: -

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) encabezó una reunión con todos los organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) para avanzar en la coordinación del intercambio de información estratégica, en el marco de las reformas dispuestas por el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la Ley de Inteligencia Nacional. Se incluyó la participación de los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional, los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Federales, los de las Fuerzas Armadas y la Unidad de Información Financiera (UIF) en busca de centralizar criterios y evitar superposiciones en la producción de inteligencia.

Desde la SIDE sostuvieron que “este nuevo esquema de articulación permite fortalecer la anticipación de riesgos y amenazas y mejorar la producción de inteligencia orientada a la toma de decisiones estratégicas”, en un comunicado difundido a través de Twitter. El avance en los mecanismos de intercambio se dio en pleno debate político por el DNU 941/2025, que no solo reorganizó la estructura del sistema de inteligencia y eliminó áreas superpuestas, sino que también declaró que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto y habilitó a los agentes a aprehender personas en situaciones específicas.

Logo de la SIDE Foto: SIDE

La decisión del Poder Ejecutivo, publicada en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero, generó la reacción de amplios sectores de la política y organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que la reforma concentra poder en la SIDE y podría debilitar los mecanismos de control democrático.

En ese contexto, el Gobierno espera que la coordinación interna entre agencias y el reforzamiento de los canales de información ayude a consolidar una estructura de inteligencia integrada, profesional y moderna, tal como remarcó la SIDE. “El contexto internacional de creciente complejidad exige una comunidad de inteligencia integrada, profesional y moderna, capaz de resguardar la seguridad nacional y promover de manera eficaz los intereses estratégicos del país”, indicaron.

Piden que el Congreso rechace la reforma de la Ley de Inteligencia del Gobierno: “No existe necesidad ni urgencia para abordar un tema tan sensible”

El Gobierno nacional avanzó en una reforma profunda del sistema de inteligencia argentino y modifica de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue publicado este viernes 2 de enero, generó repercusiones en el arco político y los espacios Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal realizaron un comunicado oficial en rechazo a lo dispuesto por el Ejecutivo.

“Desde el interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia para abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, sostuvieron en el documento. Además, indicaron que continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.

El documento se lanzó en rechazo a la nueva reforma de la SIDE mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Foto: Twitter Coalición Cívica

“Extiende la lógica de contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en caso de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno a la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una polícía secreta”, lanzaron.

En última instancia, volvieron a cuestionar que el DNU se publicó “sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”. Es por eso que desde Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal pidieron que el Congreso trate y rechace “de inmediato” el decreto en términos de la Ley 26.122. “La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, concluyó el comunicado.