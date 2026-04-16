Secretaría de Inteligencia del Estado Foto: -

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puso en marcha el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA). El acto oficial de este jueves 16 de abril contó con la participación de figuras de alto nivel, entre ellos, el secretario de Inteligencia Cristian Auguadra; el subsecretario del área, José Lago Rodríguez; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y representantes del FBI.

El Centro Nacional de Antiterrorismo, creado bajo el Decreto 717/2025, nació con la misión de centralizar y fortalecer la detección de amenazas. Según se informó, el organismo tiene como objetivo principal “coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, así como con los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.

Uno de los pilares del nuevo centro es la integración con agencias internacionales de élite. Durante la inauguración, Auguadra destacó que siguiendo la línea política del presidente Javier Milei, se selló en Washington un convenio de colaboración con el FBI.

“Constituye una pieza fundamental para la profesionalización e integración del CNA. Ahora, la Argentina cuenta con el apoyo de los mejores del mundo en esta materia”, afirmó el secretario de Inteligencia. Además, Auguadra justificó la necesidad de recuperar capacidades de defensa señalando que la Argentina ocupa hoy un lugar relevante por su liderazgo político y sus recursos naturales en un contexto internacional “convulsionado y cambiante”.

Por su parte, el subsecretario José Lago Rodríguez calificó la apertura del centro como un paso fundamental para la protección de la República. El funcionario fue tajante respecto a los antecedentes del país en la materia: resaltó que esta es la primera medida concreta del Estado argentino en 25 años para fortalecer la lucha antiterrorista tras los atentados sufridos en el pasado.

“El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla”, remarcó Lago Rodríguez, añadiendo que la presencia del FBI en la SIDE refleja la “reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”.

Los desafíos transnacionales y tecnológicos de la SIDE

Las autoridades coincidieron en que el terrorismo contemporáneo se caracteriza por su carácter transnacional, su alta capacidad de adaptación y el uso intensivo de tecnologías emergentes. Ante este escenario, la estructura operativa del CNA buscará centralizar los flujos de información entre las distintas carteras nacionales y los organismos de control fronterizo y financiero para anticipar riesgos y proteger los intereses nacionales.