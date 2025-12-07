Aviones caza F-16: la lista completa de los 27 países que tienen esta poderosa aeronave de combate
Las diferentes regiones del mundo mantienen un interés creciente por el F-16 gracias al acceso a repuestos, soporte técnico y la disponibilidad de unidades usadas. Conocé la lista completa de las 27 naciones que poseen dicha aeronave.
Los aviones F-16 se convirtieron en uno de los cazas más extendidos del mundo. Su presencia en más de 27 fuerzas aéreas lo ubicó como un estándar internacional por su costo operativo moderado, disponibilidad y rendimiento.
En Argentina, las negociaciones involucraron a la Fuerza Aérea Argentina y al Ministerio de Defensa, con intención de adquirir aeronaves danesas dentro de un paquete de entrenamiento, soporte logístico y repuestos.
La oferta de unidades usadas y los programas de financiación impulsan nuevas incorporaciones. Además, la transición hacia F-16V genera una segunda ola de ventas internacionales.
La lista completa de los 25 países que cuentan con aviones F-16
América
- Chile
- Estados Unidos
- Venezuela
- Guatemala (programa de incorporación gradual)
Asia
- Corea del Sur
- Indonesia
- Pakistán
- Singapur
- Taiwán
- Japón (programas de entrenamiento y cooperación)
Europa
- Bélgica
- Dinamarca
- Grecia
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- Turquía
- Bulgaria (incorporación en fases)
Medio Oriente
- Bahréin
- Egipto
- Emiratos Árabes Unidos
- Israel
- Jordania
- Omán
Oceanía
- Australia (uso en programas de entrenamiento y agresor)
Los países operan distintas configuraciones, según bloque, disponibilidad y modernización:
- Block 15 y 20: operaciones básicas y entrenamiento.
- Block 30 y 40: mejoras en aviónica y capacidad de misión.
- Block 50 y 52: motores más potentes y compatibilidad con armamento moderno.
- F-16V: versión más reciente, con radar AESA y sistemas avanzados de misión.
Muchos países migran a la configuración Viper para extender la vida útil y mejorar la interoperabilidad con sistemas OTAN.
Tres factores claves que explican la expansión mundial de los aviones F-16
1- Costo operativo
Los aviones F-16 ofrecen un equilibrio entre gasto logístico y rendimiento, volviéndolo accesible para países con presupuestos medios.
2- Interoperabilidad
Sistemas compatibles con estándares occidentales facilitan cooperación militar y ejercicios combinados.
3- Modernización
El modelo admite actualizaciones en radar, software, aviónica y armamento, retrasando su reemplazo por plataformas más costosas como el F-35.