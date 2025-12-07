Aviones caza F-16: la lista completa de los 27 países que tienen esta poderosa aeronave de combate

Las diferentes regiones del mundo mantienen un interés creciente por el F-16 gracias al acceso a repuestos, soporte técnico y la disponibilidad de unidades usadas. Conocé la lista completa de las 27 naciones que poseen dicha aeronave.

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 7 de diciembre de 2025, 16:15
Avión caza F-16.
Avión caza F-16. Foto: NA.

Los aviones F-16 se convirtieron en uno de los cazas más extendidos del mundo. Su presencia en más de 27 fuerzas aéreas lo ubicó como un estándar internacional por su costo operativo moderado, disponibilidad y rendimiento.

En Argentina, las negociaciones involucraron a la Fuerza Aérea Argentina y al Ministerio de Defensa, con intención de adquirir aeronaves danesas dentro de un paquete de entrenamiento, soporte logístico y repuestos.

Javier Milei a bordo de un avión caza F-16. Foto: Presidencia de la Nación.

La oferta de unidades usadas y los programas de financiación impulsan nuevas incorporaciones. Además, la transición hacia F-16V genera una segunda ola de ventas internacionales.

La lista completa de los 25 países que cuentan con aviones F-16

América

  • Chile
  • Estados Unidos
  • Venezuela
  • Guatemala (programa de incorporación gradual)

Asia

  • Corea del Sur
  • Indonesia
  • Pakistán
  • Singapur
  • Taiwán
  • Japón (programas de entrenamiento y cooperación)

Europa

  • Bélgica
  • Dinamarca
  • Grecia
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Turquía
  • Bulgaria (incorporación en fases)

Medio Oriente

  • Bahréin
  • Egipto
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Israel
  • Jordania
  • Omán

Oceanía

  • Australia (uso en programas de entrenamiento y agresor)

Los países operan distintas configuraciones, según bloque, disponibilidad y modernización:

  • Block 15 y 20: operaciones básicas y entrenamiento.
  • Block 30 y 40: mejoras en aviónica y capacidad de misión.
  • Block 50 y 52: motores más potentes y compatibilidad con armamento moderno.
  • F-16V: versión más reciente, con radar AESA y sistemas avanzados de misión.
Los aviones caza F-16 que llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Muchos países migran a la configuración Viper para extender la vida útil y mejorar la interoperabilidad con sistemas OTAN.

También podría interesarte
Un nuevo parque acuático llega a Argentina: será el más grande del país y tendrá los juegos más avanzados de Sudamérica

Un nuevo parque acuático llega a Argentina: será el más grande del país y tendrá los juegos más avanzados de Sudamérica

La serie del momento en HBO Max: crisis, vínculos y humor ácido en una comedia que sorprende

La serie del momento en HBO Max: crisis, vínculos y humor ácido en una comedia que sorprende

Tres factores claves que explican la expansión mundial de los aviones F-16

1- Costo operativo

Los aviones F-16 ofrecen un equilibrio entre gasto logístico y rendimiento, volviéndolo accesible para países con presupuestos medios.

2- Interoperabilidad

Sistemas compatibles con estándares occidentales facilitan cooperación militar y ejercicios combinados.

3- Modernización

El modelo admite actualizaciones en radar, software, aviónica y armamento, retrasando su reemplazo por plataformas más costosas como el F-35.