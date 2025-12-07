Aviones caza F-16: la lista completa de los 27 países que tienen esta poderosa aeronave de combate

Las diferentes regiones del mundo mantienen un interés creciente por el F-16 gracias al acceso a repuestos, soporte técnico y la disponibilidad de unidades usadas. Conocé la lista completa de las 27 naciones que poseen dicha aeronave.

Avión caza F-16. Foto: NA.

Los aviones F-16 se convirtieron en uno de los cazas más extendidos del mundo. Su presencia en más de 27 fuerzas aéreas lo ubicó como un estándar internacional por su costo operativo moderado, disponibilidad y rendimiento.

En Argentina, las negociaciones involucraron a la Fuerza Aérea Argentina y al Ministerio de Defensa, con intención de adquirir aeronaves danesas dentro de un paquete de entrenamiento, soporte logístico y repuestos.

Javier Milei a bordo de un avión caza F-16. Foto: Presidencia de la Nación.

La oferta de unidades usadas y los programas de financiación impulsan nuevas incorporaciones. Además, la transición hacia F-16V genera una segunda ola de ventas internacionales.

La lista completa de los 25 países que cuentan con aviones F-16

América

Chile

Estados Unidos

Venezuela

Guatemala (programa de incorporación gradual)

Asia

Corea del Sur

Indonesia

Pakistán

Singapur

Taiwán

Japón (programas de entrenamiento y cooperación)

Europa

Bélgica

Dinamarca

Grecia

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Turquía

Bulgaria (incorporación en fases)

Medio Oriente

Bahréin

Egipto

Emiratos Árabes Unidos

Israel

Jordania

Omán

Oceanía

Australia (uso en programas de entrenamiento y agresor)

Los países operan distintas configuraciones, según bloque, disponibilidad y modernización:

Block 15 y 20 : operaciones básicas y entrenamiento.

Block 30 y 40 : mejoras en aviónica y capacidad de misión.

Block 50 y 52 : motores más potentes y compatibilidad con armamento moderno.

F-16V: versión más reciente, con radar AESA y sistemas avanzados de misión.

Los aviones caza F-16 que llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Muchos países migran a la configuración Viper para extender la vida útil y mejorar la interoperabilidad con sistemas OTAN.

Tres factores claves que explican la expansión mundial de los aviones F-16

1- Costo operativo

Los aviones F-16 ofrecen un equilibrio entre gasto logístico y rendimiento, volviéndolo accesible para países con presupuestos medios.

2- Interoperabilidad

Sistemas compatibles con estándares occidentales facilitan cooperación militar y ejercicios combinados.

3- Modernización

El modelo admite actualizaciones en radar, software, aviónica y armamento, retrasando su reemplazo por plataformas más costosas como el F-35.