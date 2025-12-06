Los aviones caza F-16 en Argentina: la polémica por la operación inicial a cargo de pilotos extranjeros

Cabe recordar que la entrega de la compra realizada a Dinamarca se estará completando para el 2027, totalizando 24 aeronaves adquiridas a este país nórdico.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Con el arribo de los primeros cazas F-16 adquiridos de Dinamarca ya consumado, un aspecto del despliegue del nuevo sistema de armas comenzó a generar debate dentro y fuera del ámbito militar. Aunque la llegada de los aviones constituye un salto tecnológico significativo para la Fuerza Aérea Argentina, la transición operativa no estuvo exenta de particularidades: en una primera etapa, las aeronaves fueron operadas por pilotos extranjeros, debido a que los aviadores nacionales aún no completaron su entrenamiento específico.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Personal militar de Estados Unidos y Dinamarca deberá mantenerse en la Argentina por los próximos meses para completar la instrucción de los pilotos argentinos, según confirmaron desde el Ministerio de Defensa.

Inclusive, desde esta cartera estiman que la capacitación demande gran parte del año entrante -el 2026- y será impartida íntegramente por personal militar extranjero especializado en estos F-16. Por lo tanto, hasta que esa formación concluya, los instructores internacionales asumirán el rol principal en las operaciones de la flota.

Exhibición aérea de este sábado

También se sintió la presencia de pilotos extranjeros en la exhibición de este sábado 6 de diciembre planificada sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Es que las maniobras y vuelos rasantes estuvieron a cargo de tripulaciones mixtas: aviadores estadounidenses y daneses pilotaron los F-16, mientras que pilotos argentinos participaron como copilotos, tal como lo hicieron en el traslado de las aeronaves desde Europa hasta la Argentina. Cabe recordar que la entrega de la compra realizada a Dinamarca se estará completando para el 2027, totalizando 24 aeronaves adquiridas a este país nórdico, una operación valuada en unos 300 millones de dólares.

El ministro de Defensa, Luis Petri, siguió de cerca el trayecto de los cazas hacia el país y compartió en la red social X diversas publicaciones celebrando el avance del programa. “Nuestros pilotos de la @fuerzaaerea_arg ya vuelan a la Argentina en los primeros F-16”, escribió, acompañando el mensaje con fotos del despegue desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, y la escala en Zaragoza, España.

Luis Petri, ministro de Defensa. Foto: X.

El ministro destacó, además, la inversión en infraestructura destinada a acompañar la incorporación del sistema de armas. Según precisó, el Programa F-16M contempla obras de magnitud en Río Cuarto y Tandil, donde se establecieron centros de simulación, áreas de instrucción técnica, nuevos hangares, mejoras perimetrales y reacondicionamientos de plataformas y calles de rodaje.

¿Qué dijo Javier Milei sobre la llegada de los aviones caza F-16?

El presidente argentino se manifestó acerca de este hecho: “Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, expresó al encabezar esta mañana la ceremonia oficial de recepción de los aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina, en el Área Material Río Cuarto, Córdoba.

“Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía”, comentó Milei. “Esto se consigue por dos vías: teniendo una economía que se desarrolla y crece con una sociedad pujante, y también contando con la capacidad de defendernos en un contexto global de creciente incertidumbre”.

Javier Milei en la presentación de los cazas F-16. Foto: Presidencia de la Nación.

Y finalizó: “Estos aviones son símbolo de la Argentina que estamos construyendo. Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.

El detalle de los aviones caza F-16 que llegaron a la Argentina

El primer lote de aviones está conformado por cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM, que fueron trasladados en vuelo desde Dinamarca con reabastecimientos y escalas intermedias, acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un Hércules para misiones de búsqueda y rescate. Las unidades serán incorporadas al Área Material tras obras de reacondicionamiento y luego irán a la VI Brigada Aérea, en Tandil.

Con la llegada de los F-16, la Fuerza Aérea Argentina ingresa en una etapa de modernización largamente anhelada. Sin embargo, el periodo de transición, marcado por la presencia operativa de pilotos extranjeros, abre un capítulo particular en la historia aeronáutica nacional, donde la capacitación y la adaptación serán claves para desplegar plenamente el nuevo sistema de armas.