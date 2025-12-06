Presentación de los F-16: acto oficial en Río Cuarto tras sobrevuelo por la Ciudad

El acto se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Javier Milei, Luis Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Los seis aviones F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca se presentaron formalmente con un vuelo rasante por la Ciudad de Buenos Aires, antes de retornar a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial.

Luis Petri, ministro de Defensa saliente, encabezó la recepción formal de las aeronaves y también encabezará el acto en el Área Material Río Cuarto, de Córdoba.

Vuelo F-16 en Buenos Aires. Video: NA

Desde las 8 de la mañana, las redes sociales reportaron la presencia de los aviones por el cielo porteño, con imágenes en la Casa Rosada, el Obelisco como así también otros puntos de la Ciudad.

Acto oficial

El acto oficial de presentación de los F-16 se realiza en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Javier Milei, Luis Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares, aunque el acto también está condicionado por las condiciones climáticas.

El Gobierno considera la llegada de los F-16 como “un hito estratégico”, ya que representan la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y un fortalecimiento clave para la defensa del espacio aéreo argentino, después de décadas sin incorporar aviones de esta categoría.