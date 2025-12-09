El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias: cuándo serán y los principales proyectos a tratar

El itinerario completo incluye el Presupuesto 2026, la reforma laboral y los cambios en el Código Penal. Todos los detalles, en la nota.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

Este martes se oficializó el llamado del Gobierno a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que comenzarán este miércoles 10, hasta el martes 30 de diciembre. Además, se mencionaron los principales proyectos que se debatirán en ambas cámaras.

A través del Boletín Oficial, la publicación del decreto 865/2025 confirma lo adelantado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, días atrás.

Manuel Adorni en la jura de diputados electos. Foto: NA

“El Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre”, señaló en redes sociales.

El itinerario de las sesiones extraordinarias

Además, Adorni informó cuáles serán los temas a tratar, que fueron confirmados este martes, entre los cuales destacó:

Presupuesto 2026

Inocencia Fiscal

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria

Modernización laboral

Reforma del Código Penal

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar

Las sesiones extraordinarias serán del 10 al 30 de diciembre. Foto: NA

La estrategia de Javier Milei busca aprovechar el nuevo equilibrio parlamentario con su bloque y aliados como primera minoría para avanzar con una agenda ambiciosa de modificaciones estructurales.

Qué significa convocar a sesiones extraordinarias y por qué se recurre a ese mecanismo

Las sesiones extraordinarias son un instrumento del Poder Ejecutivo para hacer funcionar al Congreso fuera del calendario regular, que va del 1° de marzo al 30 de noviembre.

Este tipo de convocatoria permite al presidente fijar el temario específico que se debatirá, es decir, definir de antemano qué proyectos estarán en agenda, lo que acorta tiempos y reduce el margen de negociación que suele existir en sesiones ordinarias.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo ya consiguió dictamen mayoritario del Presupuesto 2026 en Comisión, lo que le permite pensar en su tratamiento con la nueva conformación tras los cambios legislativos. Al mismo tiempo, se espera que las reformas laboral, tributaria y penal ingresen al debate parlamentario en ese lapso, bajo la estrategia de avanzar antes de que comience 2026.