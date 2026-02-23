El Senado de la Nación Argentina se prepara para una agenda intensa en la última semana de febrero. Foto: X @SenadoArgentina

En la última semana de sesiones extraordinarias, el Senado de la Nación Argentina se prepara para una agenda intensa, con el objetivo del oficialismo de sancionar proyectos considerados prioritarios antes del cierre del período el próximo sábado.

Entre las principales iniciativas figuran: la baja de la edad de imputabilidad, la reforma laboral y el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

La intención del Gobierno es que estas propuestas se conviertan en ley antes del domingo 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina con su discurso en el Palacio Legislativo.

Javier Milei inaugurará el 1 de marzo las sesiones ordinarias del Congreso en el Palacio Legislativo. Foto: REUTERS

Según anticipan fuentes oficiales, la modernización laboral será uno de los ejes centrales de esa presentación.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) solicitó sesionar el jueves a las 11:00 para debatir la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, uno de los proyectos más relevantes que impulsa el Ejecutivo.

La estrategia parlamentaria está coordinada por la jefa de bloque, Patricia Bullrich, y cuenta con el respaldo de espacios aliados como el PRO, la UCR y bancadas provinciales, mientras sectores opositores anticiparon su rechazo, en línea con lo ocurrido durante el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La estrategia parlamentaria está coordinada por Patricia Bullrich, y cuenta con el respaldo de espacios aliados como el PRO, la UCR y bancadas provinciales. Foto: X @PatoBullrich

El proyecto establece principios rectores como: legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización.

También, fija que la prisión será el último recurso, bajo control judicial permanente y en establecimientos especializados separados de adultos, además de reconocer expresamente a las víctimas dentro del proceso penal juvenil.

Acuerdo birregional y licencias médicas por enfermedad

Para el viernes 27 quedó prevista la sesión destinada al tratamiento del acuerdo birregional y de las modificaciones introducidas a la reforma laboral en Diputados, entre ellas, la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas por enfermedad, que había generado críticas de la oposición y de sectores aliados.

Reunión Plenaria de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el salón Azul del Senado de la Nación. Foto: Prensa Senado

Ese artículo, incorporado durante el debate en el Senado, proponía que el trabajador percibiera el 75% del salario en casos de enfermedades involuntarias (como gripe, cáncer u operaciones) y el 50% cuando se tratara de afecciones derivadas de actividades riesgosas conocidas por el empleado. Actualmente, ese aspecto se encuentra regulado por la legislación laboral vigente.