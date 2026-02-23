Miembros del Gobierno pertenecientes a la mesa política. Foto: Cuenta de Twitter de Martín Menem

El Gobierno de la Nación convocará este lunes a las 14:30 a la mesa política en la Casa Rosada, encuentro que estará encabezado por Karina Milei y que tendrá como eje la definición de la estrategia parlamentaria para impulsar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil.

En paralelo, el oficialismo busca avanzar en marzo (tras la apertura de sesiones ordinarias) con los proyectos que modifican la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Glaciares, con el objetivo de garantizar los votos necesarios para su sanción.

En ese marco, se prevé que el viernes el Senado de la Nación Argentina trate los cambios introducidos a la reforma laboral durante su paso por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

El oficialismo busca avanzar en marzo con los proyectos que modifican la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Glaciares. Foto: X @SenadoArgentina

En el Ejecutivo dan por descontado que la Cámara alta ratificará esas modificaciones, entre ellas la eliminación del artículo 44, vinculado al régimen de licencias médicas.

Los equipos jurídicos nacionales apuntan a que la reglamentación se publique en el Boletín Oficial de la República Argentina durante la primera semana de marzo.

Del encuentro participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el presidente de Diputados, Martín Menem.

Javier Milei encabezará la primera reunión de Gabinete de febrero

La agenda oficial continuará el martes, cuando el presidente Javier Milei encabece la primera reunión de Gabinete de febrero para definir los objetivos de gestión de cara a 2026 y establecer prioridades legislativas para el período ordinario que se inicia el 1 de marzo.

Entre las iniciativas previstas para el año figuran la reforma del Código Penal y cambios en la Ley de Salud Mental orientados a habilitar a jueces a autorizar internaciones.

Javier Milei encabezará la primera reunión de Gabinete de febrero para definir los objetivos de gestión de cara a 2026. Foto: REUTERS

En el Ejecutivo también señalan como prioritaria una reforma tributaria, aunque admiten que aún no cuentan con una estrategia definida y que su tratamiento podría postergarse. En despachos oficiales mencionan como alternativa la negociación de un pacto fiscal con provincias para coordinar reducciones impositivas.

En Balcarce 50, sede administrativa del Poder Ejecutivo, además se trabaja en una reforma política que contemple la eliminación de las PASO, modificaciones al financiamiento partidario y cambios en la Boleta Única de Papel, junto con un proyecto de Ley de Seguridad Nacional destinado a redefinir las atribuciones de las áreas de Seguridad, Inteligencia y Defensa.