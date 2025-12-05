En detalle, todas las reformas que Javier Milei quiere aprobar en las sesiones extraordinarias

Aunque los principales proyectos para La Libertad Avanza son el Presupuesto 2026 y los cambios en la ley de trabajo, también hay otras normativas importantes para el Gobierno.

Javier Milei firmará el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Foto: X @DiputadosAR

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, con el objetivo de tratar reformas importantes para el Gobierno como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otras.

Si bien aun no se conoció el temario completo que enviará Javier Milei al Congreso, los proyectos que figurarán en el decreto son la Ley de Inocencia Fiscal, reforma del Código Penal, modificación de la Ley de Glaciares y una parte de la reforma tributaria, además de las dos mencionadas anteriormente.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Reuters

Mientras que respecto de los cambios en el régimen laboral se espera tener al menos media sanción al término de diciembre, las reformas tributaria y penal quedarían para un eventual convocatoria a sesiones en febrero. Incluso, podrían seguirse discutiendo durante el período ordinario.

El Presupuesto será el primer proyecto que tratará Diputados en extraordinarias. La intención del oficialismo es lograr que la medida obtenga media sanción a mediados de diciembre, para que pase al Senado y se apruebe antes de fin de año. El Ejecutivo proyecta un aumento del 4,5% del PBI en 2026, una inflación anual de entre el 7% y el 12% y un superávit primero del 2,2% del PBI, además de un tipo de cambio de $1423.

En el Gobierno son muy optimistas, con lo que puede suceder con los avales por los que trabajaron y también por los números que ahora tienen en el Congreso y que los convirtieron este miércoles en la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 95 bancas. Igualmente, para lograr los apoyos necesarios en la Cámara Baja, Diego Santilli, ministro del Interior, se reunió con más de 20 jefes provinciales considerados dialoguistas.

La reforma laboral, uno de los temas más importantes en las sesiones extraordinarias

Aunque el Gobierno espera al 9 de diciembre para presentar el proyecto de reforma laboral, Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación) anticipó que los cambios se enfocarán en el trabajo privado, y no modificarán aspectos de la Ley de Empleo Público.

Reforma laboral. Foto: Pixabay

Asimismo, se buscará ir contra la industria de los juicios laborales y se tocarán temas como la carga fiscal, la democracia sindical y la relación de los convenios.

El Gobierno buscará que se apruebe la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma del Código Penal

La Ley de Inocencia Fiscal, que ya está en Diputados, es una de las obsesiones del Ejecutivo. La iniciativa permitiría blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar cuál es su origen todo el tiempo.

En relación con la reforma del Código Penal, el oficialismo creó un nuevo régimen que agrava las penas de casi todos los delitos y la imprescriptibilidad de los que son especialmente graves. Entre los delitos que no prescribirán aparecen: el homicidio agravado, el abuso sexual en todas sus modalidades y grooming, la corrupción de menores, la trata de personas, el secuestro extorsivo, el terrorismo y el narcotráfico. A su vez, las condenas perpetuas no tendrán límite temporal y se robustecerá el marco de la legítima defensa.

En esta convocatoria a sesiones extraordinarias se incluirá una parte de la reforma tributaria que Javier Milei quiere aprobar.

Congreso argentino. Foto: NA

Las modificaciones en la normativa que protege los glaciares

La modificación de la Ley de Glaciares responde al pedido de algunos gobernadores que buscan aumentar la cantidad de inversiones mineras en sus provincias. La intención es cambiar los aspectos relacionados con el ambiente periglaciar que aparecen en la norma, que no permiten actividades productivas. La nueva ley no tendría el mismo nombre, aunque sí permitiría que cada provincia decida qué hacer con sus recursos.