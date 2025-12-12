Rolando Figueroa se reunió con Caputo: pidió que el RIGI alcance las inversiones en upstream de Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén se encontró con el ministro de Economía, tal como informó en sus redes sociales.

Luis Caputo y Rolando Figueroa. Foto: X

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Así lo informó en sus redes sociales, con un posteo titulado “Crecimiento con energía propia”.

“Hoy trabajamos con el ministro Luis Caputo para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia”, escribió en primer lugar en su cuenta de X.

Rolando Figueroa. Foto: X @Rolo_Figueroa

Y agregó sobre uno de los pedidos a las autoridades nacionales: “Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural —particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción— dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia".

Además, se conoció la nota que le entregó Figueroa a Caputo: “Neuquén y la Argentina pueden escalar rápidamente su producción si se incentivan las inversiones en upstream dentro de un marco como el RIGI que ofrezca horizonte de largo plazo y reglas uniformes”.

El avance en este proceso ayudaría a “acelerar el ingreso de capital en perforación y completación de pozos; generar producción incremental de petróleo con impacto exportador inmediato; aumentar la oferta de gas natural, clave para sustituir combustibles líquidos importados; multiplicar los saldos exportables de crudo y gas en los próximos 3-5 años; contribuir significativamente al superávit de la balanza energética; y garantizar mayor recaudación fiscal nacional y provincial”.

El ministro de Economía habló sobre el rumbo del país de cara al 2026. Foto: Noticias Argentinas

El gobernador explicó también que “el desarrollo de petróleo y gas natural, y en especial el no convencional, constituye el principal motor económico de la República Argentina en términos de generación de divisas, sustitución de importaciones, empleo, actividad industrial asociada e ingresos fiscales”.

Y completó mencionando que “el RIGI fue diseñado precisamente para habilitar decisiones de inversión de gran escala bajo condiciones estables y financiables, y entendemos que el segmento upstream de hidrocarburos cumple con todos los criterios objetivos del régimen, tanto por magnitud como por impacto económico”.