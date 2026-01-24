Baja de la edad de imputabilidad: Patricia Bullrich apura el debate de la reforma de la Ley Penal Juvenil
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza confirmó que el proyecto de ley será tratado este año en el Congreso. “Basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”, afirmó.
Patricia Bullrich volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del régimen Penal Juvenil, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.
A través de su cuenta de X, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.
“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, planteó.
“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.
Para Bullrich, “el menor que delinque, las paga”, mientras que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada”, “sin consecuencias” y con “vía libre para delinquir”.
Al respecto, la senadora libertaria dijo “basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”.
“Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, remató.