Tarjeta de descuentos para jubilados y jubiladas de Morón: beneficios en comercios y actividades

La iniciativa busca acompañar a las y los adultos mayores, fortalecer su poder adquisitivo e impulsar la actividad del comercio local. En la última semana, el intendente Lucas Ghi entregó 600 nuevas tarjetas.

Beneficios para vecinos del municipio de Morón. Foto: Captura de video.

Morón continúa con la entrega de las tarjetas de beneficios para jubilados y jubiladas del municipio.

Con esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a promociones y beneficios en comercios adheridos de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar, en rubros como alimentos, artículos de primera necesidad, indumentaria, bazar, ferreterías, peluquerías y más.

Beneficios para vecinos del municipio de Morón. Video: Prensa.

Para obtener la tarjeta, las y los vecinos pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo (Brown 963, 1° piso) o a la UGC correspondiente. Quienes aún no cuenten con la credencial igualmente pueden acceder a los beneficios presentando su carnet de PAMI o el recibo de haberes.

El listado completo de comercios adheridos puede consultarse en http://moron.gob.ar/programa-beneficios.

Entrega de tarjeta de beneficios para jubilados en Morón por parte del intendente Lucas Ghi. Foto: Prensa Moron

Esta medida se suma a otros programas municipales que acompañan y fortalecen el entramado productivo local, como Precios Moronenses, que permite acceder a alimentos y artículos de limpieza a valores accesibles, los beneficios para trabajadoras y trabajadores municipales y la iniciativa Hecho en Morón, que impulsa la incorporación de productos de pymes locales en hipermercados, supermercados y almacenes del distrito.