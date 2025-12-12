Tarjeta de descuentos para jubilados y jubiladas de Morón: beneficios en comercios y actividades

La iniciativa busca acompañar a las y los adultos mayores, fortalecer su poder adquisitivo e impulsar la actividad del comercio local. En la última semana, el intendente Lucas Ghi entregó 600 nuevas tarjetas.

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 12 de diciembre de 2025, 18:41
Beneficios para vecinos del municipio de Morón.
Beneficios para vecinos del municipio de Morón. Foto: Captura de video.

Morón continúa con la entrega de las tarjetas de beneficios para jubilados y jubiladas del municipio.

Con esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a promociones y beneficios en comercios adheridos de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar, en rubros como alimentos, artículos de primera necesidad, indumentaria, bazar, ferreterías, peluquerías y más.

Beneficios para vecinos del municipio de Morón. Video: Prensa.

Para obtener la tarjeta, las y los vecinos pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo (Brown 963, 1° piso) o a la UGC correspondiente. Quienes aún no cuenten con la credencial igualmente pueden acceder a los beneficios presentando su carnet de PAMI o el recibo de haberes.

El listado completo de comercios adheridos puede consultarse en http://moron.gob.ar/programa-beneficios.

Entrega de tarjeta de beneficios para jubilados en Morón por parte del intendente Lucas Ghi.
Entrega de tarjeta de beneficios para jubilados en Morón por parte del intendente Lucas Ghi. Foto: Prensa Moron

Esta medida se suma a otros programas municipales que acompañan y fortalecen el entramado productivo local, como Precios Moronenses, que permite acceder a alimentos y artículos de limpieza a valores accesibles, los beneficios para trabajadoras y trabajadores municipales y la iniciativa Hecho en Morón, que impulsa la incorporación de productos de pymes locales en hipermercados, supermercados y almacenes del distrito.