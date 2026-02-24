Pelea callejera tras discusión de tránsito en Morón. Foto: Captura de pantalla

Una fuerte pelea de tránsito se dio en Morón, en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Dos personas agredieron con un fierro a un conductor tras un fuerte cruce de palabras, por lo que los atacantes quedaron detenidos.

Hubo cámaras que filmaron lo ocurrido, por lo que la pelea se volvió viral, en especial por la violencia del cruce y la participación de terceros en el hecho.

Violenta pelea de tránsito en Morón. Video: NA.

El hecho sucedió este lunes por la tarde cuando en la avenida Juan Manuel de Rosas, entre las calles Gutiérrez y Urdinarrain, en Morón, dos hombres atacaron a un automovilista tras protagonizar una pelea.

Acorde al parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó con una discusión y, en medio de la disputa, Alejandro Darío Vargas, de 62 años, amenazó a Ricardo Oscar y a Ceferino Maciel con una escopeta de aire comprimido.

A partir de este insólito accionar, se inició una pelea que pudo haber concluido de manera fatal debido a que en medio de la discusión uno de los acusados golpeó en la cabeza a Vargas con un fierro, lo que provocó que quede herido y tendido sobre la vía pública.

De manera inmediata se dio aviso al sistema de emergencias y al lugar acudió personal del SAME, que trasladó al herido hasta el Hospital San Juan de Dios en Ramos Mejía, que quedó internado en observación, fuera de peligro.

Respecto a los familiares, fueron detenidos por el delito de lesiones graves. En la causa interviene la UFI N°5 de Morón, que dispuso el secuestro del arma y del fierro utilizado para aflojar las tuercas de las llantas de los vehículos.

El accionar quedó registrado por testigos del hecho y los videos se viralizaron de manera inmediata.

Un hombre fue detenido tras realizar maniobras peligrosas en unos médanos en Villa Gesell

El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok fue detenido tras realizar maniobras temerarias durante una picada en un sector de médanos de la ciudad balnearia de Villa Gesell (Buenos Aires).

Registros en video muestran al automovilista acelerando a alta velocidad junto a otros vehículos UTV y motocicletas en una zona con gran presencia de turistas que asistían al Enduro de Verano, una competencia de cuatriciclos y motocross, que se realiza desde 1992.

La peligrosa picada que corrió un conductor de una Volkswagen Amarok en Villa Gesell. Créditos: NA

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos policiales y agentes de tránsito, quienes concretaron la detención e incautaron el rodado, que fue trasladado posteriormente al playón municipal.

El intendente Gustavo Barrera advirtió y aseguró que “si corrés picadas, vas preso” y confirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitará la inhabilitación del conductor.