Un efectivo de la Policía de la Ciudad permanece internado en grave estado tras haber sido baleado por delincuentes que intentaron asaltarlo en la localidad bonaerense de Morón. En el mismo hecho resultó herida una cadete que lo acompañaba, aunque se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió en la noche del martes en la calle Curupaytí al 700, cuando el policía fue interceptado por al menos dos ladrones que intentaron robarle la moto. En ese momento se produjo un tiroteo, tras el cual los sospechosos escaparon sin concretar el robo.

Traslado del policía al Hospital Durand. Video: SAME.

Como consecuencia del enfrentamiento, el oficial, identificado como Mariano Agustín Guerra, recibió tres disparos: uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Su acompañante, Leyla Espinosa, sufrió heridas en la pierna izquierda y en la mano derecha.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Morón. En un primer momento, trascendió que Guerra se encontraba en estado crítico. Luego se informó que presentaba múltiples lesiones vasculares en intestino delgado, vesícula y colon, además de una fractura de peroné izquierdo por herida de bala, con al menos seis orificios que podrían corresponder a entradas y salidas de proyectiles.

Tras una cirugía de urgencia y una vez estabilizado, el efectivo iba a ser derivado al Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro. En tanto, la cadete se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una fractura expuesta en el dedo índice derecho.

Terror en Villa Crespo: un policía de civil disparó más de 10 veces en la calle e hirió a un hombre

Un cabo de la Policía Federal protagonizó un violento momento el pasado martes en Villa Crespo cuando se bajó de su auto, disparó 14 veces e hirió a una persona que estaba entrando a su trabajo. En las últimas horas, salió a la luz el video de la tensa situación.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran al implicado vestido de civil utilizando una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros -que posteriormente fue secuestrada por las autoridades-, al tiempo que apoya su cabeza en un rodado estacionado y luego se dirige hacia la entrada de una vivienda.

El momento en el que el policía federal que disparó más de 10 veces en Villa Crespo.

Además, se puede escuchar a un vecino que fue testigo de la balacera, quien le exigió que descarte el arma: “¡Soltá el fierro!”, le grita.