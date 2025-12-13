El Gobierno denunció a la AFA por retención de aportes previsionales por más de 7 mil millones de pesos

La denuncia fue presentada ante el juez penal económico Diego Amarante. La DGI detectó que no se hicieron aportes previsionales desde hace un año.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: X

La DGI realizó una denuncia contra la AFA, por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de seguridad social.

El organismo, que depende de ARCA, estima un perjuicio fiscal de 7.000 millones de pesos.

Sede de la AFA

En la denuncia, se acusa a la entidad del fútbol argentino de no haber ingresado al fisco los montos retenidos, que superan el límite de 100.000 pesos mensuales, con maniobras que se dieron en un periodo que cubre desde agosto del 2024 hasta la actualidad.

En la misma, se acusa a la entidad madre del fútbol argentino de incumplir los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, en los cuales se califica como infracciones a la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”, con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido o, en caso de no hacerlo, afrontar condenas de dos hasta seis años de prisión, para el “agente de retención”.

Claudio "Chiqui" Tapia Foto: Instagram @chiquitapia

Además, la denuncia afirma que, hasta el pasado miércoles 10 de diciembre, las retenciones impositivas permanecían impagas, mientras que las que afectan a la seguridad social fueron depositadas en la fecha mencionada.

La acusación menciona al presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como el principal responsable, como agente de retención y administrador de clave fiscal.