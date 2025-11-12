Miguel Ángel Pichetto presentará un proyecto de ley para arancelar Shein, Temu y otras plataformas extranjeras

El diputado de Encuentro Federal busca imponer un arancel del 30% a estos productos chinos en pos de proteger la industria nacional y terminar con la supuesta “competencia desleal”.
miércoles, 12 de noviembre de 2025, 22:09
Miguel Ángel Pichetto, NA

En medio del furor por las compras en plataformas extranjeras a bajos precios, el diputado Miguel Ángel Pichetto impulsa un proyecto para imponer un arancel del 30% a estos productos chinos que, según dijo, “destruyen la producción nacional”.

De esta manera, anunció que presentará un proyecto de ley para imponer un arancel a los productos que ingresen al país a través de plataformas como Shein y Temu, con el objetivo de proteger a la industria y el comercio locales.

Logo de TEMU y SHEIN. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, sostuvo que estas plataformas “van directamente al consumidor, pero suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china” y aseguró que este tipo de empresas “destruyen toda la producción nacional” al saltearse en la cadena de comercialización “al industrial y al comerciante argentino”.

Miguel Pichetto

En ese contexto, señaló que el sector textil es uno de los más afectados: “El sector textil argentino está siendo impactado de manera demoledora por estos productos que llegan por correo privado o Courier”.

Asimismo, mencionó además que en Estados Unidos ya existen medidas similares: “Donald Trump impuso en julio una regulación sobre los productos que ingresan por plataformas desde el extranjero y les fijó un arancel del 16%”.

“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver cómo equilibramos el juego, porque la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores”, añadió.